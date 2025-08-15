Procurador invita a Petro y a sectores políticos y empresariales a un dialogo para construir consensos por la defensa de la vida

–El Procurador General, Gregorio Eljach Pacheco convocó al Presidente de la República, Gustavo Petro para que “juntos trabajemos en la construcción de un consenso por la defensa de la vida”, durante su intervención en el Décimo Congreso Empresarial organizado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, que se desarrolla en Cartagena.

Igualmente, el jefe del Ministerio Público invitó al empresariado colombiano para que en “conjunto con el Gobierno Nacional, con la justicia, el Congreso de la República, los organismos de control, las autoridades territoriales, la academia y los medios de comunicación acudamos a un dialogo para construir consensos, y demos juntos el paso para actuar en defensa de la vida, causa a la que seguiré dedicando mis mejores esfuerzos”.

«Colombianos es el momento de las instituciones, quiero entregarles la idea del Diálogo para Construir Consensos, que es lo que exige a gritos la realidad actual. Señores empresarios: es el momento de la vida, es el momento de todos», precisó Eljach.

Eljach Pacheco hizo también un llamado a respetar la institucionalidad, a defender la autonomía de la Procuraduría

y promover el Diálogo para Construir Consensos.

Sobre la próxima contienda electoral, el Procurador advirtió “que hará lo necesario para que haya elecciones libres, legitimas y transparentes” y reafirmó que tomó decisiones para que “no quede un solo puesto de votación en la geografía colombiana en el que no haya una representación de la Procuraduría y del Ministerio Público”.

«Nos vamos a ocupar de lo necesario para que haya elecciones libres, legítimas y transparentes en el momento que indican las leyes. Que no quede un solo puesto de votación en la geografía colombiana en el que no haya una representación del Ministerio Público», puntualizó.

“Que el dialogo es lo que exige a gritos la realidad actual. Señores empresarios es el momento de la vida, es el momento de todos”, concluyó el Procurador General.