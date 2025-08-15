Por obras Metro de Bogotá hay cierre en la avenida calle 6 con avenida Caracas

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Con el fin de continuar con las actividades de pilotaje y construcción del viaducto para el proyecto de la Línea 1 del Metro, habrá nuevos cierres y desvíos en la avenida Caracas con calle Sexta o avenida Comuneros en el centro de Bogotá desde este jueves 13 de agosto de 2025. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos!

En cumplimiento del Contrato EMB-163-2019, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre de la calzada sur, en sentido occidente a oriente, de la avenida calle Sexta con avenida Caracas en la localidad de Santa Fe.

Cierres y desvíos en la calle Sexta o avenida Comuneros con avenida Caracas

Según el cronograma presentado por el contratista, estas actividades se realizarán entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., desde el 13 de agosto hasta el 6 de noviembre de 2025.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT)

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la movilidad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente PMT:

Tránsito de vehículos particulares

Los usuarios que transitan en sentido occidente – oriente por la avenida calle 6, deberán tomar la carrera 18 al sur, calle 2 al oriente y avenida carrera 10 al norte por donde se empalmarán con su recorrido habitual (Mapa 1 – color rojo).

Tránsito TransMiZonal o SITP

Las rutas del componente zonal (SITP) C80 – A537 – A523 – 120 – G523 que transitan por la avenida calle Sexta al oriente, deberán incorporarse a la calzada exclusiva de Transmilenio en la intersección de la avenida calle Sexta con carrera 18 hasta la avenida Caracas, donde tomarán la calzada mixta y se empalmarán con su recorrido habitual (Mapa 1- color azul).

Mapa 1.

Traslado de paradero

El Paradero 060A00 ubicado sobre el andén sur de la avenida calle Sexta con carrera 16A, se traslada al paradero 064A00 ubicado en la avenida calle Sexta con carrera 12A.

Tránsito peatonal

Los peatones deberán realizar sus recorridos por los senderos peatonales debidamente señalizados y habilitados para su circulación, los cruces sobre la avenida calle 6 con avenida Caracas, se deberán hacer sobre el costado norte de la intersección.