Se acaba el tiempo para reclamar el subsidio de transporte escolar

Foto: Secretaría de Educación

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) le recuerda a las y los beneficiarios del subsidio de transporte escolar, que se aproximan las fechas de vencimiento para redimir el abono correspondiente al pago del segundo ciclo, por lo tanto, la entidad hace un llamado a madres, padres de familia o cuidadores de las y los estudiantes beneficiados para que hagan la activación acorde al medio de pago.

Las personas que reciben el subsidio a través de DaviPlata deben redimirlo antes del 16 de agosto de 2025, si lo reciben a través de la tarjeta TuLlave se debe hacer la validación antes del 20 de agosto de 2025.

Este subsidio beneficia a más de 24 mil estudiantes de colegios públicos de Bogotá, y para su pago la Secretaría de Educación del Distrito (SED) destinó recursos por $6.647 millones, brindando a las familias un apoyo económico en el desplazamiento de sus hijas e hijos hacia el colegio, promoviendo de esta forma su acceso, permanencia y continuidad en el sistema educativo oficial.

¿Cómo reclamar el subsidio de transporte?

Reclamar el subsidio de transporte es muy sencillo. Las personas solo deben seguir el siguiente paso a paso, de acuerdo con el medio de pago:

DaviPlata

1- Una vez recibida la notificación sobre la disponibilidad del subsidio, ingrese a la aplicación DaviPlata en su celular o a www.daviplata.com

2- Digite su documento de identidad y clave.

3- Busque el saldo disponible, allí aparecerá el monto del subsidio.

4- Retírelo a través de alguna de las siguientes opciones:

– Cajero automático de Davivienda

– En oficina Davivienda

– Usando corresponsales bancarios autorizados

– Realiza transferencias a otras cuentas

5- Conserve el comprobante de la transacción

Tarjeta TuLlave

Acérquese a cualquier taquilla del SITP con la tarjeta TuLlave personalizada. Presente la tarjeta al operador de la taquilla y solicite la validación/activación del subsidio cargado. El operador activará el saldo en su tarjeta. Verifique que el saldo aparezca en su tarjeta.

Importante: el subsidio en la tarjeta TuLlave debe ser validado en la taquilla antes de poder usarlo para viajar.

Asimismo, es necesario tener actualizados los datos del estudiante en el SIMAT, especialmente el número de cédula, nombre y número celular del acudiente (responsable), ya que son fundamentales para las notificaciones del pago.

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) reafirma su compromiso con la equidad educativa y continuará trabajando para eliminar las barreras que impiden el acceso y la permanencia de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo oficial.