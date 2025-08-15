Resultados de las loterías y chances de este viernes 15 de agosto de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 15 de agosto de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 6131 – La 5ta 0 – Tarde 6436 – La 5ta 8
Culona
Día 1383 – Noche
Astro Sol
5233 – Signo Géminis
Pijao de Oro
9031 – La 5ta 0
Paisita
Día 4084 – La 5ta 5 – Noche 1503
Chontico
Día 7453 – La 5ta 7 – Noche
Cafeterito
Tarde 9942 – La 5ta 1 – Noche
Sinuano
Día 1160 – La 5ta 4 – Noche
Cash Three
Día 472 – Noche
Play Four
Día 8787 – Noche
Samán
Día 3936
Caribeña
Día 5553 – La 5ta 9 – Noche
Motilón
Tarde 6387 – La 5ta 6 – Noche
Fantástica
Día 8592 – La 5ta 0 – Noche
Antioqueñita
Día 3013 – La 5ta 2 – Tarde 1343 – La 5ta 9