Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y urge al Estado colombiano a garantizar seguridad de líderes político

— La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este viernes su condena y profundo pesar por el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocasionado por un ataque armado y tras transmitir sus condolencias a sus familiares, amistades, colegas y a toda la sociedad colombiana, exhortó al Estado colombiano a garantizar la seguridad de las personas con liderazgo político en todo el territorio nacional.

En un comunicado, a Comisión urge igualmente al Estado colombiano a actuar con diligencia para investigar, juzgar y sancionar este y otros actos de violencia contra personas con liderazgo político, social y comunitario.

Además instó a fortalecer las líneas investigativas que permitan identificar los motivos y todos los elementos relacionados con estos crímenes. Asimismo, recuerda que combatir la impunidad es fundamental para prevenir la repetición de hechos similares y garantizar el ejercicio seguro de los derechos políticos.

La CIDH afirma que el asesinato de Miguel Uribe Turbay refleja la persistencia de la violencia política en Colombia, que continúa afectando a personas con liderazgo político, social y comunitario, así como a partidos y a la sociedad en general.

De cara al proceso electoral de 2026, la CIDH llama al Estado a reforzar la protección de liderazgos y garantizar entornos pacíficos, inclusivos y libres de violencia para la participación democrática.

Adicionalmente, exhorta a reducir la confrontación y polarización política, y a privilegiar el diálogo, los consensos y soluciones efectivas a los retos del país, fortaleciendo el Estado Social de Derecho y el sistema democrático establecidos en la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016.

En su pronunciamiento, la CIDH subraya que el 7 de junio de 2025, Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado en el que recibió tres impactos de arma de fuego durante el desarrollo de actividades políticas en el barrio Modelia, en la ciudad de Bogotá. Tras más de dos meses bajo cuidados médicos, falleció el 11 de agosto a causa de las heridas recibidas. Las autoridades han reportado la detención del presunto autor material -un adolescente de 15 años- y de otras cinco personas relacionadas con la ejecución del crimen; sin embargo, los autores intelectuales y sus móviles permanecen sin conocerse, indica.

