Cayó en Medellín presunto articulador principal de una red dedicada al envío de correos humanos con cocaína a Europa

–Como Héctor Camilo Bastos fue identificado el supuesto articulador principal de una red responsable de contactar a ‘correos humanos’ para enviar cocaína a Europa que fue capturado en vía pública del barrio Aranjuez de Medellín (Antioquia), en un procedimiento realizado por la Fiscalía de manera conjunta con la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y el apoyo de unidades del Batallón de Inteligencia N°4 del Ejército Nacional y del Gaula Militar.

El hallazgo de 19 kilogramos de cocaína ocultos en la maleta de un viajero que tomaría un vuelo desde el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, Valle del Cauca, con destino a Madrid, España, en junio de 2024, fue el punto de partida de la investigación de la Fiscalía General de la Nación que puso en evidencia a la red delictiva.

Los elementos materiales de prueba indican que Héctor Camilo Bastos sería el responsable de proveer los tiquetes aéreos a las personas que llevarían los alijos escondidos, entregarles el equipaje de bodega cargado con cocaína e indicarles el contacto que se los recibiría en España.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.

El procesado no aceptó el cargo en su contra y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.