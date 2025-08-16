    • Judicial Nacional

    Capturan a falso guía turístico señalado de suministrar sustancias tóxicas a extranjeros para hurtarles sus pertenencias

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Con la fachada de guía turístico, Marco Antonio Modesti Cañizalez contactaba por redes sociales a ciudadanos extranjeros que visitaban Bogotá, y se ganaba su confianza para que le permitieran acompañarlos a conocer la oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento en la ciudad.

    Todo correspondería a un plan delictivo en el que presuntamente terminaba por suministrarles sustancias tóxicas a los viajeros para ponerlos en estado de indefensión y arrebatarles sus pertenencias.

    De acuerdo con las denuncias recibidas y los elementos materiales probatorios recopilados, los hurtos ocurrieron en los hoteles en los que se hospedaban las víctimas. Allí finalizaban los recorridos que ofrecía Modesti Cañizalez, y donde las convencía de departir durante algunos minutos para ofrecerles una bebida con medicamentos veterinarios diluidos.

    De esta manera, los extranjeros quedaban inconscientes. Una condición que el falso guía habría aprovechado para quitarles objetos de valor, dinero en efectivo y realizar transferencias. Hasta el momento se han acreditado hurtos a ciudadanos italianos, tailandeses, norteamericanos, israelitas y alemanes, que superan en cuantía los 114 millones de pesos.


    Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó el delito de hurto calificado y agravado. El procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte