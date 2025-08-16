Cierran local de pizzas Little Caesars en Bogotá por incumplir normas sanitarias

–Uno de los locales de la cadena de pizzas Little Caesars, ubicado en el barrio Restrepo, al sur de Bogotá, fue clausurado por la Secretaría Distrital de Salud, luego de evidenciarse el incumplimiento de normas sanitarias. La medida se adoptó luego que se denunciara en un video que se publicó en redes sociales en el cual se registraron ratas en el establecimiento.

En la inspección realizada al local por los inspectores de la Secretaría de Salud se comprobó la anómala situación, pues se encontraron algunos de los alimentos que estaban siendo consumidos por los ratones.

¡Escuchamos tu denuncia! Clausurado establecimiento comercial en el barrio Restrepo, luego de evidenciarse incumplimiento de normas sanitarias. El Distrito sigue fortaleciendo operativos de IVC en la ciudad. Autorregula tu negocio. Conoce más ?https://t.co/JYGRdl2AXh pic.twitter.com/eYzCPSRXbu — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) August 15, 2025

La Secretaría Distrital de Salud advirtió que todos los establecimientos que son objeto de inspección, vigilancia y control sanitario deben vincularse al proceso de autorregulación, el cual busca que todos los propietarios o representantes legales de establecimientos de Bogotá D.?C. aseguren el cumplimiento de los requisitos vigentes y no generen riesgos a la salud de los habitantes y visitantes de la capital.

Al respecto indicó que está habilitada la plataforma digital, que cuenta con herramientas dirigidas a la información sanitaria y permite la inscripción, autoevaluación, solicitud de concepto y autorregulación de todos los establecimientos.

Los restaurantes y negocios afines, son establecimientos dedicados a la preparación y consumo de alimentos y se encuentran regulados por la Ley 09 de 1979 Código Sanitario Nacional y por la Resolución 2674 de 2013, entre otras normas.