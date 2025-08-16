Luz verde para integrar energías limpias a la matriz eléctrica nacional

–El Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 40337 de 2025, «un hito normativo que da inicio a la primera ronda de adjudicación del mecanismo de mercado para proyectos de generación a partir de energías limpias».

Esta ronda, que operará bajo un esquema de pago por diferencias y con enfoque administrado, está diseñada para impulsar tecnologías estratégicas que fortalezcan la resiliencia y sostenibilidad del Sistema Interconectado Nacional.

Al respecto, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, explicó que “esta primera ronda es mucho más que una convocatoria: es una apuesta estratégica por el futuro energético del país. Apostamos por tecnologías que eleven la confiabilidad, de cero emisiones, y reactiven la economía con nuevos encadenamientos productivos”.

Punto de partida con visión estratégica

La primera ronda priorizará tecnologías con alto impacto para la transición energética, comenzando por la energía eólica marina, una fuente limpia con gran potencial en el país y beneficios comprobados en complementariedad del sistema, generación de empleo e inversión portuaria.

También se evaluará la inclusión de la geotermia y otras energías limpias en función del análisis de conveniencia técnica y económica.

Claves de esta primera ronda

—Garantiza precios por 15 años, lo que da estabilidad a los inversionistas y viabilidad financiera a nuevas tecnologías.

—Fija reglas claras y diferenciales por tecnología, incluyendo criterios técnicos y garantías ajustadas al riesgo de cada proyecto.

—Promueve la diversificación de la matriz eléctrica, especialmente en un sistema vulnerable a fenómenos como El Niño.

—Reduce la volatilidad de los precios de la energía, protegiendo al usuario final frente a alzas inesperadas.

Esta primera ronda estará acompañada por un análisis de conveniencia detallado, que evaluará impactos en tarifas y efectos en el mercado eléctrico.

Paso firme hacia la transición energética

La resolución responde a recomendaciones técnicas de cooperantes internacionales y de la Superintendencia de Industria y Comercio, que reconocen el valor de contar con mecanismos de contratación de largo plazo para tecnologías limpias. También se enmarca en los compromisos climáticos de Colombia.