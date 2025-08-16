Erin se convierte en «catastrófico huracán categoría 5» en el Caribe

–Erin, el primer huracán de la temporada atlántica de este año, pasó este sábado a categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, mientras avanzaba hacia el Caribe, donde podría provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

«Erin es ahora un catastrófico huracán de categoría 5», indicó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

La tormenta continuaba su avance hacia las Antillas Menores, una región que incluye las Islas Vírgenes de Estados Unidos, las Islas Vírgenes Británicas, y Puerto Rico. Las alertas de tormenta tropical seguían vigentes para Saint Martin, San Bartolomé y Saint Maarten.

The latest imagery via @NOAA's #GOESEast satellite is showing newly formed #HurricaneErin, swirling east of the northern Leeward Islands. #Erin is the first hurricane of the 2025 Atlantic hurricane season. #GOES19 See where Erin is headed with our hurricane tracker:… https://t.co/86MQP0Kdvy pic.twitter.com/F5d35MgjXu — NOAA Satellites (@NOAASatellites) August 15, 2025



Alerta de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra

Convertido desde la mañana de este sábado en un «huracán mayor», de categoría 3 o superior, Erin se fortaleció a lo largo del día pasando primero a categoría 4 y luego a 5.

La tormenta puede llegar a inundar las islas con hasta 15 centímetros de lluvia en zonas aisladas, según el NHC, que también alertó sobre posibles «inundaciones repentinas y urbanas de magnitud local, junto con deslizamientos de tierra o lodo».

El oleaje generado por Erin afectará partes del norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, La Española (Haití y República Dominicana) y las Islas Turcas y Caicos el sábado y domingo.

Este oleaje se extenderá a las Bahamas, las Bermudas y la costa este de Estados Unidos a principios de la próxima semana, y creará corrientes «potencialmente mortales», señaló el NHC. (Información DW).