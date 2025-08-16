Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 16 de agosto de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 16 de agosto de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 6899 – La 5ta 8 – Tarde 2282 – La 5ta 8 – Noche
Culona
Día 3856 – Noche
Astro Sol
2035 – Signo Géminis
Paisita
Día 1413 – La 5ta 4 – Noche
Chontico
Día 4724 – La 5ta 7 – Noche
Cafeterito
Tarde 7009 – La 5ta 8 – Noche
Sinuano
Día 1463 – La 5ta 3 – Noche
Cash Three
Día 200 – Noche
Play Four
Día 9544 – Noche
Samán
Día 4110
Caribeña
Día 7758 – La 5ta 1 – Noche
Motilón
Tarde 7218 – La 5ta 6 – Noche
Fantástica
Día 5819 – La 5ta 9 – Noche
Antioqueñita
Día 3822 – La 5ta 3 – Tarde 5322 – La 5ta 9