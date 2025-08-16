    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 16 de agosto de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 16 de agosto de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 6899 – La 5ta 8 – Tarde 2282 – La 5ta 8 – Noche

    Culona
    Día 3856 – Noche

    Astro Sol
    2035 – Signo Géminis

    Paisita
    Día 1413 – La 5ta 4 – Noche

    Chontico
    Día 4724 – La 5ta 7 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 7009 – La 5ta 8 – Noche

    Sinuano
    Día 1463 – La 5ta 3 – Noche

    Cash Three
    Día 200 – Noche

    Play Four
    Día 9544 – Noche

    Samán
    Día 4110

    Caribeña
    Día 7758 – La 5ta 1 – Noche

    Motilón
    Tarde 7218 – La 5ta 6 – Noche

    Fantástica
    Día 5819 – La 5ta 9 – Noche

    Antioqueñita
    Día 3822 – La 5ta 3 – Tarde 5322 – La 5ta 9

