Ministerio de Defensa celebró 60 años de existencia y rindió homenaje a los veteranos de la guerra de Corea

–En el año 1951, más de 5 mil integrantes de las Fuerzas Militares respondieron al llamado para apoyar a Corea del Sur en la Guerra de Corea. Este viernes, 74 años después, algunos de estos héroes de la patria que contribuyeron a proyectar la imagen de Colombia en el mundo, fueron homenajeados por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, en el marco de la conmemoración del 60 aniversario de esta cartera ministerial en el Cantón Norte.

«Rendimos homenaje a nuestros veteranos de Corea ejemplo de valor y superación y a cada servidor público y uniformado que, en todos los rincones del país, protege la vida y defiende nuestras instituciones», destacó Sánchez.

Citando al general Bryan Blackshear, quien afirmó que el Batallón Colombia fue lo más grande que presenció en su vida, el jefe de la cartera de Defensa rindió homenaje a los veteranos de la Guerra de Corea. «Lo que hicieron por el país fue invaluable. Su bienestar y el de todos los veteranos es una de nuestras prioridades», precisó Sánchez en la ceremonia, en la que se conmemoró el 60º aniversario del Ministerio de Defensa Nacional.

Ellos son ejemplo de valor y entrega para la Fuerza Pública, e inspiración permanente para levantarnos cada día con la misión de proteger a Colombia, precisó.

Colombia participó en la Guerra de Corea (1950-1953) enviando el Batallón Colombia, una unidad de infantería, y tres fragatas de la Armada Nacional, siendo la única nación latinoamericana que respondió al llamado de las Naciones Unidas para apoyar a Corea del Sur contra la invasión de Corea del Norte.

Con ese motivo, en 1951, en el gobierno de Laureano Gómez, se creó el Batallón Colombia, integrado por 5.062 soldados, que luchó bajo el mando de la ONU. Además, la Armada Nacional envió tres fragatas: Almirante Padilla, Capitán Tono y Almirante Bryon.

El Batallón Colombia participó en diversas batallas y operaciones militares, incluyendo la defensa de posiciones estratégicas y la lucha contra el avance de las fuerzas norcoreanas.

La participación colombiana en esa guerra tuvo un costo humano significativo. Casi 200 integrantes del Batallón murieron y más de 400 resultaron heridos.

En el aniversario del Ministerio de Defensa, el jefe de la entidad, Pedro Arnulfo Sánchez, destacó que durante estas seis décadas ha sido «pilar de la seguridad, escudo de la democracia y garante de la soberanía de Colombia».

Subrayó que «en este camino hemos enfrentado grandes desafíos y alcanzado logros históricos: debilitamiento de estructuras criminales, reducción del hurto en todas sus modalidades y avances en la recuperación de territorios como el Catatumbo, el sur de Bolívar y el Cañón del Micay. El reto continúa: defender la soberanía, garantizar la democracia y fortalecer nuestras capacidades para anticipar y neutralizar amenazas».

Igualmente señaló: «Miramos el futuro con determinación y esperanza, con el propósito de consolidar unas Fuerzas Militares y de Policía modernas, cercanas a la ciudadanía y profundamente comprometidas con la paz y el progreso.

Soñamos con un país donde cada región viva en tranquilidad, donde la biodiversidad sea protegida y donde nuestra bandera ondee como símbolo de unidad».

Advirtió que el Ministerio de Defensa Nacional no sería lo que es sin su personal civil, militar y policial y por ello

condecoró a un grupo selecto de personas que, desde diferentes dependencias, «han hecho un trabajo excepcional y están día a día al servicio de la patria».

«Honramos a todos y cada uno de nuestros funcionarios por su labor y esfuerzo. Ustedes son fundamentales para la seguridad, la integridad territorial, la independencia y la soberanía de Colombia», puntualizó.