Procuraduría abrió investigación a funcionarios de la cancillería que habrían gestionado residencia en Nicaragua al exdirector del Dapre Carlos Ramón González

–La Procuraduría General de la Nación anunció que inició indagación previa en contra de funcionarios por determinar del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes, presuntamente, habrían colaborado para que Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, obtuviera residencia en Nicaragua.

La Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público inició acciones a raíz de quejas y denuncias de medios de comunicación que alertaron del hecho y de la posible estadía del exfuncionario y sobre quien pesa circular roja de Interpol.

El ente de control trata de establecer trámites y/o procedimientos adelantados para que Carlos Ramón González, obtuviera cédula de residencia, residencia y permiso de ingreso por parte del gobierno de Nicaragua; así como por el uso del vehículo y la casa oficial de la Embajada de Colombia en Nicaragua.

Con el fin de esclarecer los hechos investigados y lograr la identificación e individualización de los posibles responsables y la determinación de hechos disciplinariamente relevantes, la Sala Disciplinaria ordenó decretar pruebas como la inspección disciplinaria a Migración Colombia y trámites o procedimientos surtidos desde la Cancillería o la Embajada de Colombia en Nicaragua para el otorgamiento por parte del gobierno de Nicaragua de la cédula de residencia al exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González.