Petro da plazo a ministros hasta noviembre para «sacar más gente de la pobreza»

–Un plazo perentorio hasta noviembre próximo dio el presidente Gustavo Petro a sus ministros para implementar políticas para la reducción de la pobreza?.? “Todo lo que este Gobierno haga, que tenga que ver con esta toma de decisión, pues termina en noviembre, tal cual la Ley de Garantías indica. Entonces, ustedes no hagan cálculos a agosto del año entrante, no hagan cálculos al 31 de diciembre, para sacar más gente de la pobreza”, precisó el jefe del Estado en el Consejo de Gabinete realizado en la Casa de Nariño.

Explicó que la razón de este límite de tiempo es que “va a haber unos meses más, pero ya no definen políticamente. La definición de la sociedad colombiana comienza en diciembre, va comenzando por pedazos, pero es en diciembre cuando la gente se empieza a poner en modo electoral después de las fiestas, ahí toma su decisión para congreso”.

Recalcó que “las cifras las necesitamos redondas y contundentes antes del 8 de noviembre, en actos, hechos”. En esa fecha entra en vigencia la Ley de Garantías. Así que “Lo que no se hace en estos meses no se hizo desde el punto de vista de la efectividad política. Si la parsimonia, la inercia, etcétera, lo que hemos hablado, cogió el ministerio, hasta ahí llega, hasta ahí”.

Subrayó que una estrategia es la de “pensar cómo vamos a hacer con el salario mínimo” esa posibilidad, y agregó que “sería la política más coherente para disminuir la pobreza extrema”.

Previno que “aquí se van a dar cuenta de que no logra irradiar a todo el país, sino una parte”, y puso ejemplo a Bogotá, donde el aumento del salario tuvo incidencia. “Eso lo debe saber el pueblo bogotano. La capital es la ciudad que más rápido disminuyó la pobreza extrema en estos años, porque subimos el salario mínimo”.

Por eso, indicó que habrá lugares del país donde se requerirá de otras estrategias, que “implican una política complementaria de erradicación de la pobreza extrema”.

Esa necesidad de diversificar las herramientas para lograr la reducción de la pobreza lo demuestran las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la cual indica que, en el 2022, a nivel nacional, el 13,8 % del total de la población estaba en pobreza extrema, se bajó a 12,6 % en el 2023 y a 11,7 % en el 2024.

“Hemos tenido un éxito bajando, pero es un éxito relativo. En primer lugar, porque no es una bajada pronunciada”, enfatizó el mandatario.

En el Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro mostró la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE entre el 2022 y el 2024, en la que destacó la reducción de la incidencia de pobreza monetaria extrema en porcentaje en el país, durante este Gobierno.

De otro lado, el jefe del Estado advirtió que el retroceso en la construcción, de acuerdo con las cifras reveladas este viernes por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “no es que la política pública de vivienda sea mala, sino que es que la gente no se está endeudando con la tasa de interés tan alta. Entonces, es donde se está viendo el efecto negativo de la política del Banco de la República”.

Según las estadísticas reveladas por el DANE, el retroceso anual del sector fue de 3,5 %; en el que la vivienda cayó 10,6 % y las edificaciones 9,7% que, a juicio del mandatario “no es que la política pública de vivienda sea mala, sino que es que la gente no se está endeudando con la tasa de interés tan alta”.

Expresó su insatisfacción por ese indicador de crecimiento en vivienda, pues “obviamente nos echa para atrás las cifras”, porque “esperaba el 3 %. Es 2,5 % desestacionalizada, por lo que pude leer rápidamente. Crece la industria más –paradoja con el Congreso de la (Asociación de Industriales) ANDI–, incluso que la agricultura”.

Indicó que la industria petroquímica “echa para atrás, la carbonera. Eso, ustedes saben que no me disgusta, esa es la transición necesaria. Pero el mundo real de la producción echa para adelante”.