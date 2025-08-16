Procuraduría investiga hostigamiento de militares a caravana de la senadora Aída Quilcué

–?Por presuntos seguimientos y acciones intimidatorias cometidos, al parecer, por miembros del Batallón del Ejército Cacique Pigoanza en contra de la senadora Aída Quilcué, la Procuraduría General inició indagación disciplinaria por estos hechos.

La congresista indígena, por medio de un video por las redes sociales, denunció que el viernes 15 de agosto militares en varias motocicletas persiguieron e hicieron detener la caravana en la que se desplazaba de Popayán al municipio de La Plata(Huila).

Asegura la senadora que en la vía no había ningún retén militar y a pesar de la identificación de los ocupantes y mostrar su credencial como congresista, los miembros del Ejército Nacional exigieron identificarse y descender de los vehículos.

Ante la situación, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Fuerza Pública, en atención a la gravedad de los hechos y del contexto de seguridad que vive la zona del Cauca y del Huila en relación con

atentados en los últimos días, considera “que si bien existe una función militar sobre el control del territorio, sus actuaciones deben encontrarse sujetas a la ley y con el respeto de las garantías y derechos humanos que amerita su labor”, argumentos por los que decide abrir la indagación disciplinaria para determinar presuntas actuaciones irregulares por parte de los militares.