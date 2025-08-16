Puntos claves de la histórica cumbre entre Putin y Trump; «Ahora depende de Zelenski»

–Los presidentes de Rusia y EE.UU., Vladímir Putin y Donald Trump, mantuvieron este viernes una histórica reunión en la base militar Elmendorf-Richardson, en el estado de Alaska (EE.UU.). Tanto el líder ruso como su par estadounidense destacaron que las conversaciones se desarrollaron en un ambiente «constructivo y de respeto mutuo».

Donald Trump, reiteró que apuesta por un acuerdo final sobre la crisis ucraniana, no solo un alto al fuego.

«Ahora depende realmente del presidente Zelenski lograrlo. Y también diría que las naciones europeas tienen que involucrarse un poco, pero depende del presidente Zelenski», dijo Trump a Fox News después de la cumbre con su homólogo ruso Vladimir Putin en Alaska.

En su cuenta en Truth Social, Trump escribió: «¡Un día excelente y muy exitoso en Alaska!». Además, afirmó que después del encuentro mantuvo también una llamada telefónica nocturna con Vladímir Zelenski y varios líderes europeos, donde «todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la terrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un acuerdo de paz, que pondría fin a la guerra», y no a un simple alto el fuego, «que a menudo no se sostiene».

«Zelenski vendrá a Washington D. C., al Despacho Oval, el lunes por la tarde. Si todo sale bien, programaremos una reunión con el presidente Putin. Potencialmente, se salvarán millones de vidas», agregó.

En particular, Putin apuntó que «en más de cuatro años no se habían celebrado cumbres ruso-estadounidenses» y que ese período fue muy difícil para las relaciones bilaterales, que «se hundieron a su nivel más bajo desde la Guerra Fría». «Obviamente, tarde o temprano era necesario corregir la situación, pasar de la confrontación al diálogo, y en este sentido, una reunión personal entre los jefes de Estado era realmente necesaria, por supuesto, con la condición de una preparación seria y minuciosa. Y dicho trabajo, en general, se ha llevado a cabo», destacó durante una conferencia de prensa conjunta.

Por su parte, Trump indicó que los dos líderes lograron «algunos avances» y «grandes progresos». «Hubo muchísimos puntos en los que coincidimos, y diría que la mayoría. Son un par de puntos importantes en los que aún no hemos llegado a un acuerdo», dijo. «Eso es importante. Uno es probablemente el más significativo. Tenemos una muy buena oportunidad de lograrlo. No lo conseguimos ahora, pero las posibilidades son altas. Quisiera agradecer al presidente Putin y a todo su equipo», añadió.

«Camino hacia la paz en Ucrania»

El tema principal de la reunión fue la situación en torno a Ucrania. El mandatario ruso indicó que Moscú ve «el deseo de la Administración estadounidense y del propio presidente Trump de facilitar la resolución del conflicto ucraniano, su deseo de profundizar en la esencia y comprender sus orígenes».

En este contexto, señaló que los acontecimientos en el país vecino representan «amenazas fundamentales» para la seguridad nacional de Rusia. «Siempre hemos considerado y consideramos al pueblo ucraniano, lo he dicho muchas veces, como fraternal, por extraño que parezca en las condiciones actuales. Compartimos las mismas raíces, y todo lo que nos está sucediendo es una tragedia y un gran dolor», subrayó, añadiendo que, por lo tanto, Moscú está sinceramente interesada en poner fin al conflicto.

«Pero, al mismo tiempo, estamos convencidos de que para que la solución para Ucrania sea sostenible y duradera, deben eliminarse todas las causas profundas de la crisis, que se han debatido en numerosas ocasiones. Deben tenerse en cuenta todas las legítimas preocupaciones de Rusia y debe restablecerse un equilibrio justo en el ámbito de la seguridad en Europa y en el mundo en su conjunto», continuó.

Putin indicó que está de acuerdo con su par norteamericano en que «la seguridad de Ucrania debe estar garantizada» y Rusia está dispuesta a trabajar en ello.

«Quisiera esperar que el entendimiento al que hemos llegado nos permita acercarnos a ese objetivo y abrir el camino hacia la paz en Ucrania», dijo, expresando la esperanza de que el régimen de Kiev y los líderes europeos «perciban todo esto de forma constructiva y no creen obstáculos ni intenten perturbar el progreso emergente mediante provocaciones o intrigas entre bastidores».

Mientras, el presidente estadounidense apuntó que sostendrá llamadas telefónicas con los aliados de la OTAN, así como con el jefe del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, para «informarle sobre la reunión de hoy». «En última instancia, la decisión es suya», declaró, añadiendo que Ucrania tendría que «acordar» lo que la delegación estadounidense abordó durante la reunión con la parte rusa.

Además, declaró posteriormente a Fox News que «ahora depende» del líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, llegar a un pacto. «Estuvimos de acuerdo [con Putin] en muchos puntos. Quiero decir, se acordaron muchos puntos. […] Hay, sabe, uno o dos puntos bastante importantes, pero creo que se pueden alcanzar», dijo el inquilino de la Casa Blanca. «Ahora depende realmente del presidente Zelenski conseguirlo», agregó.

«Mejor que llegue a un acuerdo. Rusia es una potencia muy grande y ellos [los ucranianos] no lo son», reiteró Trump. «Y creo que estamos cerca de un acuerdo», añadió Trump, señalando que, en su opinión, su par ruso «querría resolver el problema».

Mientras, el mandatario ruso coincidió en que si Trump hubiera sido presidente de EE.UU. en 2022, el conflicto entre Moscú y Kiev no se habría iniciado. «Recuerdo que en 2022, durante los últimos contactos con la administración anterior, intenté convencer a mi ex homólogo estadounidense de que no era necesario llevar la situación a una que, tras su inicio, pudiera tener graves consecuencias, en forma de acciones militares», indicó.

«Entonces dije directamente que aquello era un grave error. Y hoy escuchamos al presidente Trump decir: ‘Si yo hubiera sido presidente, no habría habido guerra’. Creo que eso realmente era así», continuó. Putin apuntó que confirma las palabras de su par norteamericano, subrayando que, en general, ha establecido con Trump «una relación muy buena, de confianza y profesionalismo». «Tengo todos los motivos para creer que si seguimos por este camino podremos alcanzar –cuanto antes mejor– el fin del conflicto en Ucrania», dijo.

El jefe del Estado ruso subrayó que es «importante y necesario» que eso ocurra, que Moscú y Washington «pasen página y retomen la cooperación». «Es simbólico que, como ya he dicho, no muy lejos de la frontera entre Rusia y Estados Unidos se encuentre la llamada línea internacional de cambio de fecha, donde literalmente se puede pasar del ayer al mañana. Y espero que esto nos beneficie en el ámbito político», señaló.

Putin indicó que con la llegada de la nueva administración estadounidense, el pasado enero, el comercio bilateral entre Rusia y EE.UU. ha comenzado a aumentar. «Aunque esto es simbólico, sigue siendo un 20 % superior», detalló. Según el mandatario ruso, Moscú y Washington tienen «muchas áreas interesantes para la colaboración», como comercio, energía, ámbito digital, altas tecnologías y exploración espacial. «La interacción en el Ártico y la reanudación de los contactos interregionales, incluso entre nuestro Lejano Oriente [ruso] y la costa oeste estadounidense, también parecen relevantes», señaló.

Asimismo, expresó su esperanza de que «los acuerdos de hoy se conviertan en un punto de referencia no solo para resolver el problema ucraniano, sino que también marquen el inicio de la restauración de unas relaciones pragmáticas y empresariales entre Rusia y Estados Unidos». También destaco que Moscú y Washington siempre recordarán acontecimientos históricos en los que las dos naciones «derrotaron a enemigos comunes con un espíritu de camaradería militar y alianza, brindándose asistencia y apoyo mutuos». «Estoy seguro de que este legado nos ayudará a restablecer y construir relaciones de igualdad mutuamente beneficiosas, ya en una nueva etapa, incluso en las condiciones más difíciles», dijo.

Al remarcar que «siempre ha tenido una relación fantástica con el presidente Putin», Trump señaló que una segunda reunión podría celebrarse «muy pronto».

Por su parte, Putin respondió que la próxima vez, el encuentro podría tener lugar en Moscú. «Next time in Moscow (‘la próxima vez en Moscú’)», dijo en inglés. «Oh, eso es interesante. No lo sé. Me van a criticar un poco por eso. Pero veo que podría suceder», reaccionó el presidente estadounidense a la invitación.

Posteriormente,Trump apuntó que ya se han iniciado los preparativos para llevar a cabo una reunión en la que también participaría el líder del régimen ucraniano. «Ahora van a organizar un encuentro entre el presidente Zelenski y el presidente Putin», afirmó a Fox News. «Y si ellos quieren, estaré en esa próxima reunión», manifestó, agregando que el mismo participaría. «No lo pedí. No es que quiera estar ahí, pero quiero asegurarme de que se lleve a cabo», expresó.

La reunión al más alto nivel se celebró a puerta cerrada en formato ‘3 a 3’ y duro casi tres horas. Durante el cara a cara con su par estadounidense, Putin estuvo acompañado por el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y su asesor Yuri Ushakov, mientras que Trump llegó junto con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff.

Se trata del primer encuentro entre los dos líderes desde 2019, cuando se reunieron en el marco de la cumbre del G-20 en Osaka, Japón. También marcó la primera vez que Putin se vio con un mandatario estadounidense desde el estallido del conflicto ruso-ucraniano en febrero de 2022.

El líder ruso llevaba casi una década sin visitar el país norteamericano. La última vez fue en septiembre de 2015, cuando participó en Nueva York en el debate anual de la Asamblea General de la ONU.

