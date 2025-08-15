Trump califica ‘de 10’ su reunión con Putin: Hemos acordado muchos asuntos

–(Foto @WhiteHouse). El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que el encuentro este viernes en Alaska con su homólogo ruso, Vladímir Putin, fue bueno y llegaron a varios acuerdos sobre una amplia gama de temas. «Creo que la reunión fue un 10, en el sentido de que nos llevamos muy bien», declaró el mandatario a la cadena, Sean Hannity. «Es bueno que las grandes potencias se lleven bien, especialmente cuando son potencias nucleares», añadió.

President Donald J. Trump greets Russian President Vladimir Putin at the historic summit in Anchorage, Alaska. pic.twitter.com/Mes0sruTNa — The White House (@WhiteHouse) August 15, 2025

Traducción: El presidente Donald J. Trump saluda al presidente ruso Vladimir Putin en la histórica cumbre en Anchorage, Alaska.

Donald Trump afirmó que «se acordaron muchos puntos» en la reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, pero no dijo cuáles y ambos evitaron revelar el plan para acabar con la guerra en Ucrania.

Trump aseguró que quedan «muy pocos» asuntos por resolver para encontrar una solución a la contienda bélica desencadenada hace más de tres años por la invasión rusa.

«No lo hemos logrado, pero tenemos muchas posibilidades de conseguirlo», añadió y aseguró que llamará de inmediato a los dirigentes de la OTAN y al presidente ucraniano Volodimir Zelenski «para hablar sobre la reunión», que según él fue «muy productiva».

Putin dijo, por su parte, que espera que «el entendimiento alcanzado allane el camino hacia la paz en Ucrania», pero tampoco dio detalles.

Trump y Putin comparecieron en una rueda de prensa conjunta en la que se deshicieron en elogios mutuos, pero no anunciaron ningún acuerdo, ni aceptaron preguntas de la prensa.

«Llamaré a la OTAN dentro de un rato, llamaré a las personas que considero oportunas y, por supuesto, llamaré al presidente Zelenski para informarles sobre la reunión de hoy. En última instancia, la decisión depende de ellos», declaró Trump.

The goal is always peace. pic.twitter.com/AvYjUYhh8B — The White House (@WhiteHouse) August 16, 2025



-Traducción: El objetivo es siempre la paz.

Tras la rueda de prensa conjunta, ambos mandatarios fueron captados charlando distendidamente entre bambalinas. En el video, se ve a los presidentes riendo y dándose la mano.

«Hoy hemos tenido una reunión muy buena, pero ya veremos. Hay que llegar a un acuerdo. Hemos coincidido en muchos puntos. Quiero que dejen de morir personas», expresó el jefe de la Casa Blanca.

«Pero la reunión fue muy cordial entre dos países muy importantes, y es muy bueno que se lleven bien. Creo que ahora estamos muy cerca de llegar a un acuerdo. Mira, Ucrania tiene que estar de acuerdo», agregó.

Los mandatarios comparecieron ante la prensa tras su histórica reunión al más alto nivel que tuvo lugar este viernes en la base militar Elmendorf-Richardson en la ciudad de Anchorage, estado de Alaska. El encuentro se celebró a puerta cerrada en formato ‘3 a 3’ y duró casi tres horas.

Asimismo, Trump aconsejó al líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, que alcance un acuerdo con Rusia. «Mejor que llegue a un acuerdo. Rusia es una potencia muy grande y ellos [Ucrania] no lo son», declaró en una entrevista con Fox News. «Y creo que estamos cerca de un acuerdo», añadió Trump, señalando que, en su opinión, Putin «querría resolver el problema».

Además, el mandatario indicó que estuvo «de acuerdo» con Putin en muchos puntos. «Hay, sabe, uno o dos puntos bastante importantes, pero creo que se pueden alcanzar», dijo, agregando que «ahora realmente depende» de Zelenski conseguirlo.

El presidente de EE.UU. había avanzado que su intención era informar a Zelenski, así como a otros líderes europeos, poco después de su encuentro con su homólogo ruso, porque no quería negociar en nombre de Ucrania.

Algunos líderes europeos, como el canciller alemán, Friedrich Merz -quien estaba acompañado de Zelenski- y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se comunicaron con Trump por videollamada este miércoles para preparar la reunión.

Putin, por su parte, pidió a los líderes europeos que no pusieran «trabas» en las próximas negociaciones con Washington.

«Espero que el acuerdo al que hemos llegado juntos nos ayude a acercarnos a ese objetivo y allane el camino hacia la paz en Ucrania. Esperamos que Kiev y las capitales europeas lo perciban de manera constructiva y no pongan trabas al proceso», afirmó el mandatario ruso.

Este primer paso en la complicada relación entre Washington y Moscú concluyó con Putin, que ha salido de su aislamiento internacional en esta cumbre, hablando un poco de inglés: «La próxima vez en Moscú». «Es un poco difícil, pero lo podemos conseguir», le espetó Trump. (Información DW y RT).