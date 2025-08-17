Bolivia: Explosión cerca de un centro de votación

–(Foto red social). La calma que marcó la apertura de las urnas en las elecciones presidenciales de Bolivia se vio alterada en el municipio de Entre Ríos donde se produjo una explosión cerca de un centro de votación en el cual iba a asistir el candidato izquierdista Andrónico Rodríguez para depositar su papeleta electoral.

De momento no se reportaron consecuencias graves, mientras las autoridades investigan si la explosión fue un accidente o se trato de un acto criminal destinado a perturbar el proceso electoral.

A las 8:00 de la mañana, hora local de Bolivia, empezaron este domingo las elecciones generales en las cuales más de 7,5 millones de personas están llamadas a votar para elegir a sus nuevas autoridades, entre las que sobresale la dupla presidencial para el período 2025-2030.

Además de presidente y vicepresidente, escogerán a los 36 integrantes del Senado y a los 130 miembros de la Cámara de Diputados, para así completar la Asamblea Legislativa Plurinacional. (Información RT)