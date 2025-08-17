Uribe reitera responsabilidad del Gobierno en crimen de Miguel Uribe y Petro le responde: «Deje se sembrar odio»

–Nuevamente confrontaron el presidente Gustavo Petro y el expresidente Alvaro Uribe Vélez. El jefe del partido Centro Democrático reiteró este domingo su acusación sobre la responsabilidad del gobierno, y más concretamente del presidente Gustavo Petro, en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Lo hizo en un conservatorio virtual que sostuvo con los cuatro precandidatos en contienda del partido Centro Democrático y Miguel Uribe Londoño, padre del dirigente político asesinado, en el cual, Uribe Vélez reafirmó que desde el Gobierno se enviaron mensajes que instigaron el atentado contra Miguel Uribe Turbay.

Inmediatamente, se produjo la respuesta del primer mandatario. «Deje de sembrar odio Uribe, sus deber es, como condenado, no sembrar más rupturas de convivencia», escribió el presidente Gustavo Petro en su cuenta en X.

«Usted llamo al actual presidente de Colombia terrorista y sicario, y sus amigotes lo repiten en EEUU, en verdadera actitud de sedición, yo le respondí protegiéndolo a usted y su familia», agregó el jefe del Estado.

Igualmente, señaló: «Defender posiciones y decir la verdad no es oprobio. No trate de silenciarme, ya lo intento por décadas».

Además, el primer mandatario afirmó que «ni al representante Triana ni al senador Uribe Turbay le atentaron por razones políticas».

(Triana (Julio César), es el representante a la Cámara por el departamento del Huila, quien salió ileso de un ataque a bala el pasado miércoles en la carretera entre los municipios de La Plata y Paicol, en desarrollo de una gira política)

Finalmente el presidente Gustavo Petro le dice al expresidente Uribe Vélez:

«Diga al verdad y reconcíliese consigo mismo y con Colombia. Acoja la política del amor y deseche el odio, le hace mal».

En su intervención en el encuentro virtual con los precandidatos, el expresidente Álvaro Uribe, aclaró el alcance del proyecto político de Centro Democrático y su diferencia con el que ejecuta Petro. «Lo nuestro es un proyecto profundamente democrático», dijo.

El expresidente Álvaro Uribe en conversatorio con los precandidatos del Centro Democrático y don Miguel Uribe Londoño: "Lo nuestro es un proyecto profundamente democrático". pic.twitter.com/utuLxqdufu — Centro Democrático (@CeDemocratico) August 17, 2025

En desarrollo del conservatorio intervinieron los participantes, así:

La senadora y precandidata presidencial, PalomaValencia:

La senadora y precandidata presidencial, @PalomaValenciaL, en conversatorio con Álvaro Uribe, precandidatos del Centro Democrático y don Miguel Uribe Londoño. pic.twitter.com/ByfIRtVFgJ — Centro Democrático (@CeDemocratico) August 17, 2025

La senadora y precandidata María Fernanda Cabal:

La senadora y precandidata presidencial, @MariaFdaCabal, en conversatorio con Álvaro Uribe, precandidatos del Centro Democrático y don Miguel Uribe Londoño. pic.twitter.com/hb9uTG6alK — Centro Democrático (@CeDemocratico) August 17, 2025

La senadora y precandidata Paola Holguín:

La senadora y precandidata presidencial, @PaolaHolguin, en conversatorio con Álvaro Uribe, precandidatos del Centro Democrático y don Miguel Uribe Londoño. pic.twitter.com/xHIgIH9Ztw — Centro Democrático (@CeDemocratico) August 17, 2025

Miguel Uribe Londoño, padre del precandidato asesinado:

El Dr. Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, en conversatorio con Álvaro Uribe y precandidatos del Centro Democrático. pic.twitter.com/Q7nfYapA2y — Centro Democrático (@CeDemocratico) August 17, 2025

El expresidente Uribe Vélez impartió instrucciones para definir si se incorpora o no otro aspirante presidencial, en reemplazo del inmolado Uribe Turbay.