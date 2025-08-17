Guerra en Medio Oriente: Israel se apresta a dar un decisivo golpe al movimiento terrorista palestino Hamás

–El Ejército israelí anunció este domingo operaciones en Ciudad de Gaza, en el norte del territorio palestino, para golpear «de manera decisiva» al movimiento terrorista palestino Hamás. El jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir, declaró que «hoy aprobamos el plan para la próxima fase de la guerra», durante una visita en la Franja de Gaza.

«Mantendremos el impulso de la operación» a gran escala anunciada a mediados de mayo por el ejército en el enclave palestino, afirmó el líder militar sobre el nuevo operativo en la urbe más grande del territorio, que Israel considera uno de los últimos bastiones del grupo islamista.

La meta de Israel es tomar control de toda Gaza. «Seguiremos atacando hasta la derrota decisiva de Hamás, manteniendo siempre a los rehenes en el primer plano de nuestras preocupaciones», notificó.

Asimismo, dijo que Tel Aviv seguirá atacando hasta conseguir la derrota de Hamás, con la vista puesta en los rehenes israelíes, detallando que actuará con una estrategia «sofisticada, mesurada y responsable», utilizando todas las capacidades de las FDI por tierra, mar y aire para atacar «con fuerza».

«Pronto pasaremos a la siguiente etapa de la Operación Carros de Gedeón, en la que seguiremos intensificando el daño a Hamás en la ciudad de Gaza hasta su derrota», continuó Zamir. «La Operación Carros de Gedeón ha cumplido sus objetivos. Hamás ya no posee las mismas capacidades que tenía antes de la operación; le hemos asestado un duro golpe», aseguró.

El plan para una ofensiva ampliada, aprobado por el gabinete de seguridad israelí a principios de este mes, prevé la captura de Ciudad de Gaza y los campos de refugiados centrales para desmantelar los bastiones restantes de Hamás en el territorio palestino, devastado por la guerra.

El objetivo es tomar el control de toda la Franja de Gaza, lo que podría requerir la reubicación de aproximadamente un millón de palestinos que se encuentran actualmente en el lugar.

Mientras tanto, combatientes de Hamás emboscaronn blindados israelíes.

Las Brigadas al Qassam, brazo militar del movimiento Hamás, publicaron un video que muestra a sus combatientes armados únicamente con lanzagranadas antitanque portátiles destruyendo vehículos israelíes a una distancia relativamente corta en el sur de Gaza.

???Combatientes de Hamás prácticamente desarmados destruyen tanques israelíes Las Brigadas al Qassam, brazo militar de Hamás, publicó un video que muestra a sus combatientes armados únicamente con lanzagranadas antitanque destruyendo vehículos israelíes.https://t.co/dmvjjoRzlk pic.twitter.com/YEIJDm3gt1 — Sepa Más (@Sepa_mass) August 17, 2025

A su vez, los hutíes de Yemen lanzaron este domingo otro misil hacia el aeropuerto Ben Gurión, el mayor de Israel, según comunicó el grupo rebelde en sus redes sociales.

«Las fuerzas de misiles de las Fuerzas Armadas de Yemeníes realizaron una operación militar cualitativa dirigida contra el aeropuerto de Lod […] utilizando un misil balístico hipersónico Palestina 2», escribió el movimiento chií, añadiendo que el ataque «logró con éxito su objetivo». Además, detalló que el ataque obligó a «millones de sionistas» a huir hacia refugios y detuvo las operaciones del aeropuerto.

«Lo que ha estado sucediendo en Gaza durante casi dos años es una clara confirmación del desprecio del enemigo por la sangre de nuestro pueblo en Palestina y su desprecio por la sangre de árabes y musulmanes», denunció el grupo.

En este sentido, indicó que «el crimen sin precedentes de genocidio no ha cesado, y el asedio y el hambre continúan a la vista del mundo entero». «¿Hasta cuándo la nación, con sus pueblos y países, seguirá callada y en tal estado de abandono? ¿La sangre de niños y mujeres en Gaza se ha vuelto insignificante para todos? ¿Cuánto tiempo continuará este crimen, esta injusticia y esta agresión?», preguntó.

Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel comunicaron que este domingo han llevado a cabo un ataque contra un «objeto de infraestructura terrorista hutí» en Saná, capital de Yemen, a 2.000 kilómetros de distancia.

El blanco del ataque fue la central eléctrica de Haziz, al sur de la urbe. Los generadores de la planta sufrieron daños y quedaron fuera de servicio, mientras que en el lugar se produjo un incendio, que posteriormente fue extinguido.

Asimismo, el grupo continúa sus operaciones en el mar Rojo, el golfo de Adén y el mar Arábigo, atacando a barcos de países que según sus estimaciones mantienen relaciones comerciales con los puertos israelíes. (Información DW y RT).