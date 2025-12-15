Petro afirma que «vienen vientos de la muerte» con el triunfo de Kast en Chile; mientras tanto, otros gobiernos del continente lo felicitan

–Mientras el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó, sin mencionar su nombre, el triunfo del derechista José Antonio Kast en Chile, advirtiendo que en América «vienen los vientos de la muerte”, otros gobiernos del contienen lo felicitaron. «El péndulo no vuelve a su lugar porque siempre el pueblo chileno fue progresista; desde lo más profundo del sur oceánico, las flechas de Arauco frenaron a los españoles. Ya me censuraron el trino que escribí, pero dije allí y lo repito, volvieron a matar al presidente», precisó Petro en su cuenta en X.

El mandatario colombiano, además, indicó: «El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos. Es el demonio contra la vida y todo latinoamericano sabe resistir».

Finalmente anotó: «Que cuiden la tumba de Neruda, dije en el trino censurado. Cerca de su tumba y en su casa estuve, y fui feliz cerca de esa casa y vi los cielos estrellados y titilaban azules los astros a lo lejos, pero no fuí abandonado para nada».

En otro trino, el presidente Petro reaccionó a una nota del presidente de Argentina, Javier Milei, en la que elogió los ‘avances de la derecha’ en América del Sur tras la victoria del ultraconservador José Antonio Kast en Chile.

Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte. Atenti Grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores. Me han bloqueado mi trino sobre la derrota progresista en Chile, espero se recupere. https://t.co/iRWu5fmZjI — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 15, 2025

Entre tanto, otros gobiernos y líderes de América felicitaron este domingo a José Antonio Kast por su triunfo en la segunda vuelta presidencial en Chile, en mensajes que coincidieron en subrayar la cooperación bilateral, la seguridad y el control migratorio como ejes de la futura relación con el nuevo Gobierno chileno.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que, bajo el liderazgo de Kast, Chile impulsará prioridades compartidas como el fortalecimiento de la seguridad pública, el control de la inmigración ilegal y la revitalización de la relación comercial bilateral, y además expresó su disposición a trabajar estrechamente con la futura Administración chilena.

En América Latina, el presidente argentino, Javier Milei, fue uno de los primeros en manifestar su «enorme alegría” por la victoria de Kast, a quien calificó como su «amigo”, y afirmó que ambos Gobiernos trabajarán para que «América abrace las ideas de la libertad”.

La Cancillería argentina destacó la voluntad del mandatario electo de profundizar la relación bilateral.

El jefe de Estado de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, felicitó a Kast y destacó la transparencia y el orden del proceso electoral, pese a situarse en las antípodas ideológicas del mandatario electo. Le deseó «mucho éxito” en su futuro mandato y reafirmó el compromiso de Brasil de fortalecer las relaciones bilaterales, así como los lazos económicos y comerciales, y de preservar a Suramérica como una «zona de paz”.

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó al pueblo chileno por una jornada electoral «pacífica y democrática», así como al candidato triunfador de la segunda vuelta presidencial, el ultraderechista José Antonio Kast, con quien auguró una buena relación como presidente del país suramericano.

«Felicitamos al pueblo chileno por una jornada electoral pacífica y democrática. También a José Antonio Kast, próximo presidente de Chile. Confío en que ambos gobiernos seguiremos trabajando por el bien de nuestros países y de la región», señaló Sheinbaum, en un breve mensaje en redes.

En Ecuador, el mandatario derechista Daniel Noboa afirmó que «se abre una nueva etapa para Chile y para la región” y manifestó su interés en reforzar el trabajo conjunto.

El mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, señaló que el resultado envía «un mensaje firme de la ciudadanía en defensa de la familia, de la seguridad ciudadana y de la economía libre”, además de representar «una oportunidad histórica” para construir una relación de respeto, amistad y cooperación entre ambos países.

Por su parte, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, expresó su deseo de trabajar juntos para «fortalecer aún más la amistad y la cooperación” entre ambos países.

El jefe de Estado de Costa Rica, Rodrigo Chaves, igualmente, felicitó al pueblo chileno y celebró la victoria de Kast al afirmar que espera que puedan «fortalecer la amistad y las relaciones bilaterales para el progreso mutuo con Chile».

Asimismo, el Gobierno de Panamá le auguró a Kast que alcance sus objetivos «en beneficio del bienestar, la estabilidad y el desarrollo del pueblo chileno”.

Su homólogo de Guatemala felicitó a Kast y al pueblo chileno por la «exitosa jornada electoral, muestra de un proceso democrático ordenado”, y reiteró su compromiso de trabajar con el nuevo Gobierno para fortalecer la relación bilateral, orientada a la prosperidad y la estabilidad de ambos países y de la región latinoamericana.

Kast ganó la segunda vuelta presidencial con el 58,1 % de los votos frente al 41,8 % de la izquierdista Jeannette Jara, con más del 99 % del escrutinio completado. (Con información de RT y DW).