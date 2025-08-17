Huracán Erin desde adentro: Avión penetra y registra la increíble calma en su epicentro (VIDEO)

–Un avión de reconocimiento de los Estados Unidos penetró al epicentro del huracán que avanza ahora por el Atlántico con una fuerza de categoría 5 y sus pilotos registraron en video la increíble tranquilidad que experimenta ese interior, mientras por fuera, su vórtice, genera vientos y lluvias catastróficos.

En las imágenes divulgadas se observa el avión entrando en el epicentro del huracán y muestra una calma absoluta. Luego, se pierde la visibilidad y la aeronave comienza a tambalearse.

Así es cómo luce el huracán Erin. El fenómeno fue filmado desde la cabina de pilotos de reconocimiento meteorológico de Estados Unidos. La velocidad máxima del viento alcanzó los 225 km/h, según informan las agencias https://t.co/r8KgUhaqCT pic.twitter.com/SQglNo8ttD — Sepa Más (@Sepa_mass) August 17, 2025

Mientras tanto, por fuera el panorama es muy distinto, un maravilloso, pero siniestro espectáculo, captado por satélite. Estas imágenes del satélite GOESEast de NOAA muestran el Huracán Erin, cuando giraba al este de las Islas de Sotavento del norte. Erin es el primer huracán de la temporada de huracanes del Atlántico de 2025.

The latest imagery via @NOAA's #GOESEast satellite is showing newly formed #HurricaneErin, swirling east of the northern Leeward Islands. #Erin is the first hurricane of the 2025 Atlantic hurricane season. #GOES19 See where Erin is headed with our hurricane tracker:… https://t.co/86MQP0Kdvy pic.twitter.com/F5d35MgjXu — NOAA Satellites (@NOAASatellites) August 15, 2025

El Centro Nacional de Huracanes señala que se espera que el riesgo de corrientes de resaca peligrosas y potencialmente mortales aumente en las playas de la costa este de EE. UU. en los próximos días debido al huracán Erin. Las bandas de lluvia exteriores de Erin continúan produciendo ráfagas de viento y fuertes lluvias en las Islas Vírgenes y Puerto Rico.