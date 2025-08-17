Expresidente Álvaro Uribe: «Me condenaron con falsedades notorias»

–El expresidente Álvaro Uribe Vélez rompió su silencio en torno al fallo en su contra que emitió la juez 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia. Desde su hacienda en Llano Grande, donde cumple prisión domiciliaria, publicó una declaración en su cuenta en X, en la cual afirma que no fue determinador del supuesto delito de soborno a testigos. «Me condenaron con falsedades notorias», asegura el exmandatario y explica las razones, acusando a la fiscalía de haber tergiversado sus declaraciones en el juicio.

Estas son las precisiones que hace Uribe Vélez:

2) El supuesto delito de soborno de testigos.

El delito de soborno de testigos, uno por el cual me han condenado, necesita dar u ofrecer un beneficio y pedir que se mienta o que se guarde silencio. No fui determinador, ni de lo uno, ni de lo otro.

En más de 20.000 interceptaciones a mi teléfono, no hay una palabra mía distinta a pedir la verdad. Nunca sugerí que se pidiera mentir o callar. Así lo afirmó en el juicio la analista de comunicaciones, Carolina Vargas Villamil, testigo de la Corte Suprema y de la Fiscalía, quien también dijo que a Diego Cadena no se le había escuchado pedir que se mintiera o se callara.

El fallo, a falta de pruebas, dice que la verdad era mi eslogan estratégico para ocultar el delito.

Sobre la Acción de Revisión, supe 39 días después de aquel 22 de febrero, cuando el tema lo propuso el abogado de Monsalve en una reunión en La Picota, quien dijo que el Dr. Cadena ofreció servicios de su oficina, pero que nunca pidió mentir o callar.

El 3 de abril de 2018, el Dr. Cadena me llamó a hablarme de la Acción de Revisión. Me pidió una reunión personal, le dije que me hablara. Yo siempre procedo con espontaneidad en el teléfono. Me dijo que se le ocurría ofrecer una Acción de Revisión, que estaba facultado para ello. Confié en el abogado, y por eso le dije que procediera. Esto muestra que actué con espontaneidad, sin cuidado del teléfono, por lo tanto, sin dolo. Es de anotar, como está ampliamente referido en mis intervenciones orales, y probado en las interceptaciones ilegales, que esa llamada del 3 de abril está antecedida por varias, en las cuales el Dr. Cadena me dice que Monsalve le confirmó que escribiría la nota diciendo la verdad con toda transparencia, y además el Dr. Cadena siempre insistía que no ofreció beneficios. Lo supe tarde, fue iniciativa del Dr. Cadena, con interceptaciones anteriores que me informaban de la verdad y de la ausencia de beneficios, no constituye una determinación de soborno de testigos, ni tienen pruebas distintas a suposiciones políticas.

El Dr. Cadena afirma que los giros electrónicos y con trazabilidad a Carlos Enrique Vélez y a su entorno fueron por razones humanitarias. De eso me informó el 19 de junio de 2019, más de un año después de haber hecho el último giro y de haber dejado de prestarme servicios profesionales. El testigo de esa conversación fue el representante Hernán Cadavid, por entonces director de mi Unidad de Trabajo Legislativo. Hernán Cadavid recordó en el juicio cómo reproché al Dr. Cadena. El fallo no presenta una sola prueba para desvirtuar esta afirmación que repito.

Si el fallo no le creyó al Dr. Hernán Cadavid, Representante a la Cámara, lo debió compulsar ante la Corte Suprema por falso testimonio.

El Dr. Cadena buscó autónomamente a Eurídice Cortés, Diana. Le tomó un video que se envió a la Corte. Le giró 700.000 pesos para viáticos, lo cual lo supe por noticias en 2019, poco antes de mi indagatoria del 8 de octubre. No tienen pruebas para desvirtuar esta afirmación mía.

En el juicio, la testigo Eurídice contestó a la Fiscalía que el Dr. Cadena le hizo llegar 2 millones de pesos en septiembre de 2019 para trasladarse de Manizales a Bogotá a dar una declaración ante la Corte Suprema en Bogotá. En ese momento del juicio fue la primera vez que supe de ese giro. No tienen pruebas para desvirtuar esta afirmación. El Dr. Cadena había dejado de prestarme servicios más de un año antes.

Si hay algo fácil de verificar, es la tergiversación que la Fiscalía hizo de mi declaración en el juicio para tratar de demostrar que mi pago de honorarios al Dr. Cadena incluía el pago a testigos. Lo grave es que a pesar del video de mi respuesta en el contra-interrogatorio, el fallo tomó esa tesis de la Fiscalía. Me condenaron con falsedades notorias.