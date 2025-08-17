ONU: Negociaciones sobre el tratado de los plásticos se suspendió al no alcanzar un consenso, mientras el mundo se «ahoga» con los residuos

–El impulso internacional para lograr un acuerdo sobre un acuerdo jurídicamente vinculante para acabar con la contaminación por plásticos resultó estar fuera del alcance de los Estados reunidos en Ginebra, que solo lograron acordar la reanudación de las discusiones en una fecha futura.

De hecho, la ONU advirtió que los residuos plásticos se triplicarán para 2060, si un tratado que no logra impedirlo. Anualmente se producen más de 430 millones de toneladas de plástico, dos tercios de los cuales se convierten en residuos. Cada año, entre 19 y 23 millones de toneladas de residuos plásticos se filtran en los ecosistemas acuáticos, contaminando lagos, ríos y mares.

“Han sido 10 días de arduas negociaciones en un contexto de complejidades geopolíticas, desafíos económicos y tensiones multilaterales”, declaró la directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

“Sin embargo, hay algo claro: a pesar de estas complejidades, todos los países quieren claramente seguir en la mesa”, añadió Inger Andersen.

Hablando con los medios al finalizar las conversaciones del Comité Intergubernamental de Negociación en la sede de la ONU en la ciudad suiza, Andersen enfatizó cómo los países expresaron un claro deseo de continuar participando en el proceso, reconociendo sus diferencias significativas respecto a la contaminación por plásticos.

“Aunque no logramos acordar el texto del tratado que esperábamos, en el PNUMA continuaremos trabajando contra la contaminación por plásticos –una contaminación que está en nuestras aguas subterráneas, en nuestros suelos, en nuestros ríos, en nuestros océanos y sí, también en nuestros cuerpos”, dijo.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, lamentó en un comunicado que, a pesar de los esfuerzos, las negociaciones hayan concluido sin lograr un consenso. Al igual que Andersen, acogió con satisfacción la determinación de los Estados Miembros de «mantenerse comprometidos con el proceso».

“La gente está exigiendo un tratado”, continuó la responsable del organismo de la ONU, antes de subrayar el arduo trabajo que queda por delante para mantener el impulso que facilite la concreción de un acuerdo internacional y vinculante.

La sesión reanudada de la quinta ronda de conversaciones, tras las conversaciones previas en Busan, reunió a más de 2600 participantes en el Palacio de las Naciones de la ONU. Además de los aproximadamente 1400 delegados de 183 países, hubo cerca de 1000 observadores que representaban al menos a 400 organizaciones.

La sesión también contó con la participación de la sociedad civil –incluidos Pueblos Indígenas, recicladores, artistas y científicos. Hicieron oír sus voces a través de protestas, instalaciones artísticas, ruedas de prensa y eventos dentro y fuera del Palacio de las Naciones.

El objetivo de las negociaciones era acordar un texto para un instrumento jurídicamente vinculante que ponga fin a la contaminación por plásticos “y destacar los temas no resueltos que requieren más trabajo preparatorio antes de una conferencia diplomática”, según indicó el PNUMA.

Además de las reuniones en conjunto en el amplio salón de asambleas de la ONU en Ginebra, se crearon cuatro grupos de contacto para abordar temas clave como el diseño de plásticos, productos químicos preocupantes, límites a la producción, financiamiento y mecanismos de cumplimiento.

A pesar de la “intensa participación”, los miembros del Comité Intergubernamental de Negociación no lograron alcanzar un consenso sobre los textos propuestos, explicó el PNUMA.

“No alcanzar el objetivo que nos propusimos puede generar tristeza, incluso frustración. Sin embargo, no debe llevarnos al desaliento. Por el contrario, debe impulsarnos a recuperar nuestra energía, renovar nuestros compromisos y unir nuestras aspiraciones”, dijo el presidente del Comité, Luis Vayas Valdivieso.

“No ha ocurrido aún en Ginebra, pero no tengo dudas de que llegará el día en que la comunidad internacional unirá su voluntad y trabajará de la mano para proteger nuestro medio ambiente y salvaguardar la salud de nuestra gente”.

El proceso del comité comenzó en marzo de 2022, cuando la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente aprobó la resolución 5.2 para desarrollar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos, incluso en el medio marino.

“Al concluir esta sesión, nos vamos con una comprensión de los desafíos que se avecinan y un compromiso renovado y compartido para enfrentarlos”, dijo Jyoti Mathur-Filipp, secretaria ejecutiva de la Secretaría del Comité. “El progreso debe ser ahora nuestra obligación”.

La magnitud del problema es enorme: popotes, vasos, agitadores, bolsas de plástico y cosméticos con microesferas son solo algunos de los productos de un solo uso que terminan en los océanos y vertederos.

“Los cálculos indican que solo en 2024 la humanidad consumió más de 500 millones de toneladas de plástico. De esta cantidad, 399 millones de toneladas se convertirán en residuos”, advirtió Jyoti Mathur-Filipp, secretaria ejecutiva del Comité Intergubernamental de Negociación sobre la Contaminación Plástica.

Las últimas previsiones indican que las fugas de plástico al medio ambiente aumentarán un 50% para 2040. “El costo de los daños causados por la contaminación plástica podría ascender a un total acumulado de 281 billones de dólares entre 2016 y 2040”, añadió.

En vísperas de las conversaciones en Ginebra, la revista médica The Lancet publicó una advertencia: los materiales utilizados en los plásticos causan enfermedades generalizadas “en todas las etapas del ciclo de vida del plástico y en todas las etapas de la vida humana”.

Según más de una veintena de expertos en salud citados en la revista, los bebés y los niños pequeños son particularmente vulnerables.

“Los plásticos representan un peligro grave, creciente y poco reconocido para la salud humana y planetaria y son responsables de pérdidas económicas relacionadas con la salud que superan los 1,5 billones de dólares anuales”, señaló.

Hasta la fecha, se han celebrado cinco sesiones de negociación para un tratado sobre plásticos:

-La primera tuvo lugar en Uruguay en noviembre de 2022

-Dos más se celebraron en 2023, en Francia y Kenya

-En abril de 2024, el Comité Intergubernamental de Negociación se reunió en Canadá

Más recientemente, las conversaciones tuvieron lugar en Busan, República de Corea, a finales del año pasado. Estas conversaciones se suspendieron después de que las delegaciones acordaran reanudarlas en Ginebra, bajo el liderazgo del presidente del Comité, el embajador Luis Vayas Valdivieso de Ecuador. (Con información Naciones Unidas).