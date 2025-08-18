Bogotá rueda con la Maratón de Patinaje del Festival de Verano

Foto: IDRD

La Maratón de Patinaje, uno de los eventos más esperados y tradicionales del Festival de Verano 2025, reunirá a deportistas de todas las edades en una cita que promete emoción, talento y espíritu competitivo. Esta disciplina, que ha dado grandes alegrías a Bogotá, mi Ciudad, mi Casa y a Colombia, se desarrollará en el circuito de ruta del Parque Recreodeportivo El Salitre, en la localidad de Barrios Unidos.

La competencia contará con la participación de patinadores desde los 7 años hasta la categoría senior máster, garantizando una amplia muestra de talento y experiencia. Entre los asistentes se esperan figuras destacadas del patinaje bogotano, así como representantes de diferentes regiones del país, lo que asegura un espectáculo de alto nivel para los amantes de este deporte.

Con entrada libre para todo el público, la invitación está abierta para que familias, amigos y aficionados se reúnan a vivir una jornada cargada de adrenalina y pasión por las ruedas. Será la oportunidad perfecta para disfrutar del deporte al aire libre y acompañar a los protagonistas de esta fiesta sobre patines.