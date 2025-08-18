Cortes de agua en Bogotá, Tocancipá y Gachancipá del 19 al 21 de agosto de 2025

Foto: Acueducto de Bogotá

Conoce los cortes de agua en Bogotá, Tocancipá y Gachancipá, programados durante la semana del martes 19 al jueves 21 de agosto de 2025, por trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños. ¡Agéndate y prográmate!

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua potable y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Zonas con cortes de agua en Bogotá, Tocancipá y Gachancipá del 19 al 21 de agosto:

Martes 19 de agosto de 2025

Localidad de Puente Aranda

Eduardo Santos, El Vergel, Hospital Santa Clara. De la avenida Calle 13 a la avenida Calle 20, entre la carrera 36 a la avenida Carrera 50. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes acueducto.

Torremolinos y Milenta. De la carrera 51 a la avenida Carrera 68, entre la avenida Calle 26 sur a la diagonal 2 sur. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Kennedy

Hospital De Kennedy, Parque Timiza, Carimagua, Timiza y Timiza A. De la calle 37 Sur a la calle 40 Sur, entre la carrera 72N a la transversal 73D (Primera de Mayo). Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

De la calle 40 sur a la calle 41 Bis sur, entre la transversal 74F (Primera de Mayo) a la transversal 72I. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

De la calle 41 Bis sur a la calle 42B Bis C sur, entre la carrera 74 a la carrera 72J Bis. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Usaquén

La Granja Norte. De la calle 170 a la calle 173, entre la carrera 7 a la carrera 8A. Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a cerificación macromedidor.

Miércoles 20 de agosto de 2025

Tocancipá

Vereda Tibitó, Praxair, Serinco, Renania y la Central Termoeléctrica Martín del Corral. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates e instalación de Hidrante.

Localidad de Engativá

Engativá. De la calle 64 a la calle 72, entre la carrera 111 a la carrera 123. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Puente Aranda

Estación Central. De la avenida Carrera 30 a la carrera 36 entre avenida Calle 13 y avenida Calle 23. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes acueducto.

Los Ejidos. De la avenida Carrera 36 a la avenida Carrera 50, entre la avenida Calle 13 a la avenida Calle 20 o avenida Américas. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes acueducto.

Salazar Gómez. De la carrera 50 a la carrera 68, entre la calle 9 a la calle 13. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a instalación de Hidrante.

Fátima. De la transversal 44 a la carrera 33, entre la calle 52B a la calle 47. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Kennedy

Hipotecho Occidental, La igualdad, Hipotecho Sur. De la calle 3 a la calle 8 Sur, entre la carrera 68 a la carrera 70B. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Bosa

José Antonio Galán, Andalucía II, Villa de Los Sauces. De la calle 38C Sur a la avenida Calle 43 sur, entre la transversal 78J a la avenida Carrera 80. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

De la calle 42 sur a la avenida Calle 43 sur, entre la transversal 78J a la transversal 78H. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Villa del Rio, Villa del Rio Reservado, Senderos de Madelena I y II. De la calle 53C Bis sur a la diagonal 57C sur, entre la carrera 61 sur a la carrera 71B. Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a verificación macromedidor.

Localidad de Usme

Santa Librada Norte, La Andrea. De la carrera 14 a la carrera 7, entre la calle 81 sur a la calle 74B Bis A sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Jueves 21 de agosto de 2025

Localidad de Chapinero y Usaquén

Chicó Norte III Sector, Santa Bibiana, Rincón del Chicó. De la carrera 11B a la carrera 45, entre la diagonal 92 a la calle 104. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de Totalizadora.

Localidad de Chapinero

Héroes. De la calle 85 a la calle 72, entre la carrera 15 Este a la carrera 20. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Kennedy

Provivienda Oriental. De la avenida Calle 8 sur a la calle 26 Sur, entre la avenida Carrera 68 a la carrera 71D. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes acueducto.

Boíta, Catalina, Catalina II, Jacqueline, Las Luces, Socorro, Timiza B, Timiza C, Villa Rica. De la carrera 78 a la carrera 74, entre la calle 41 Bis sur a la avenida Calle 43 sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

De la carrera 74 a la carrera 73, entre la calle 42B Bis C sur a la calle 45 sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

De la calle 43 sur a la calle 57C sur, entre la carrera 78 a la carrera 77G. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Puente Aranda

El Remanso. De la avenida Calle 8 sur a la diagonal 16 sur, entre la carrera 37 a la avenida Carrera 50. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Usme

Gran Yomasa, La Andrea, La Cabana. De la calle 84 sur a la calle 74B Bis A sur, entre la carrera 14 a la carrera 1 Bis C. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Usaquén

Acacias Usaquén, Bella Suiza, Caobos Salazar, Cedritos, Cedro Narváez, Country Club, El Contador, La Calleja, La Carolina, Lisboa, Los Cedros, Molinos Norte, Santa Barbara Central, Santa Barbara Occidental, Santa Barbara Oriental. De la calle 116 a la calle 145, entre la carrera 9 a la carrera 15. Desde las 9:00 p. m. hasta por 5 horas. Debido a mantenimiento preventivo accesorio red matriz.

Municipios de Gachancipá y Tocancipá

Municipio Gachancipá y Tocancipá. Desde las 10:00 a. m. hasta por 12 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Localidad de Ciudad Bolívar

Las Acacias, Vargas Vila, La Paz, Gibraltar Sur, Millán, Compartir. De la diagonal 62 sur a la calle 65B sur, entre la carrera 18P Bis a la carrera 19D. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación red acueducto.

Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para los usuarios durante el corte de agua: