Clase gratis de zamba y otros ritmos en la Casona de la Danza: 19 al 21 agosto

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) te invita al taller y clases de zamba, danza y otros ritmos de ´Latido Sur: Poéticas del Movimiento en la Danza´, un espacio vivencial y reflexivo que te acerca a las danzas tradicionales y contemporáneas del sur del continente como la zamba, el caporal, el huayno y la chacarera. Estas clases son gratis en La Casona de la Danza. ¡Inscríbete AQUÍ!

Lugar: La Casona de la Danza, ubicada en la carrera Primera #17-01.

La Casona de la Danza, ubicada en la carrera Primera #17-01. Fecha: 19, 20 y 21 de agosto

19, 20 y 21 de agosto Hora: 3:00 p. m.

3:00 p. m. ¡Entrada libre! ¡Inscríbete ingresando AQUÍ!

Este taller explora, a través del movimiento, la escucha y el diálogo corporal, la genealogía, estética, técnica y simbolismo de los ritmos del sur. Además, conecta sus raíces con nuevas formas poéticas del cuerpo.

Aprende sobre las fusiones, la complejidad histórica y las proyecciones culturales de la danza sudamericana. Se abordarán dimensiones éticas y estéticas, valorando tanto las herencias folclóricas como sus transformaciones contemporáneas.

Estrella Marina Labrit será la tallerista. Se ha formado en el Instituto de Danzas Folklóricas Argentinas (IDAF), en danzas andinas, artes visuales y educación popular. Tiene un posgrado en danzas folclóricas argentinas y latinoamericanas por la Universidad Provincial de Córdoba y es especialista en pedagogías para la igualdad por la Universidad de Buenos Aires.

Su trayectoria se nutre del aprendizaje con maestros como Silvia Servini, Juan Saavedra y Juan Jaime Begazo Velasco.