Así opera la medida de pico y placa en Bogotá del 18 al 24 de agosto de 2025

Foto: Secretaría Distrital de Movilidad.

Conoce cómo funciona la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante la semana del lunes 18 al domingo 24 de agosto de 2025 según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). ¡Conoce todos los detalles, planifica tus viajes y evita sanciones!

Así opera la medida de pico y placa en Bogotá

Recuerda que el horario del pico y placa en Bogota? para automotores particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. De lunes a viernes, excepto días festivos y sábados.

Semana del 18 al 24 de agosto

Lunes festivo 18 de agosto: Aplica el pico y placa regional.

Martes 19 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 20 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 21 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 22 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 23 de agosto: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 24 de agosto: No aplica la medida de pico y placa.

¡Ojo! No se deje engañar con páginas falsas que ofrecen pico y placa solidario en Bogotá

El único canal oficial para adquirir y pagar el Pico y Placa Solidario es la plataforma de la entidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co. Igualmente, se aclara que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial.