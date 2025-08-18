Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este lunes 18 de agosto

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo en Bogotá para este lunes festivo 18 de agosto de 2025. Conoce el reporte que entrega el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para que programes y alistes tus actividades. ¡Conoce aquí los detalles!

Según el reporte del IDIGER, durante la madrugada de este lunes festivo, se estima cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco.

La temperatura mi?nima prevista en Bogotá, sera? de 10 °C.

Para la man?ana se espera cielo entre parcial a mayormente nublado con tiempo seco predominante. No se descartan lluvias ligeras en el suroccidente de Bogotá.

Durante la tarde se espera cielo mayormente con predominio de tempo seco. No se descartan lluvias sectorizadas en el norte y occidente de la ciudad, en localidades como Usaque?n. Suba, Barrios Unidos, Engativa?, Fontibo?n, Kennedy y Bosa..

La temperatura máxima estimada en Bogotá, es de 18 °C.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático realiza monitoreo permanente de las condiciones hidrometeorológicas (estado del tiempo, precipitación y niveles), y se encuentra activo y alerta brindando asistencia profesional y técnica a los eventos de emergencia reportados por movimientos en masa e inundaciones.