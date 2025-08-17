    • Internacional

    Avioneta se estrella en un campo de golf en Australia (VIDEOS)

    –(Captura de video). Una avioneta se estrelló este domingo en un campo de golf de la ciudad australiana de Sídney. Por fortuna los tripulantes de la aeronave —un piloto principiante y un instructor de vuelo— no sufrieron heridas graves. El accidente fue captado en celulares por las personas que jugaban en ese momento en el campo, los cuales corrieron de inmediato a auxiliar a los ocupantes de la aeronave.

    Las imágenes del accidente muestran cómo la avioneta desciende rápidamente, inclinándose hacia la derecha, antes de impactar contra el suelo y deslizarse unos metros por el campo.

    El pasado viernes ocurrió en Colombia un accidente similar. Una avioneta se precipitó a tierra en área urbana de la ciudad de Medellín, cercana al estadio de fútbol. La aeronave, una Ibis GS-700 Magic, con matrícula HJ428, había salido del aeropuerto Golfo de Morrosquillo, en Tolú (Sucre), piloteada por Juan Camilo Mejía Lalinde, de 55 años, llevando como pasajera a María Eugencia Mejía, de 61 años y se aprestaba a aterrizar en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín cuando registró una falla en el motor y se estrelló contra unos árboles. Los dos ocupantes sobrevivieron con heridas de consideración.

    Tras reportar la falla y recibir la autorización para aterrizar en la terminal aérea, el piloto notificó a la torre de control: “Torre, no voy a alcanzar a llegar a la pista. Me voy a meter al estadio”. La controladora, con evidente asombro, preguntó: “¿En el estadio? Quedo atenta a la frecuencia para cualquier información”.

