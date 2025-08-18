Este lunes festivo no olvide el pico y placa regional para entrar a Bogotá

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá- Juan Pablo Bello

En el marco del puente festivo de la Asunción de la Virgen de este lunes festivo 18 de agosto de 2025, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) confirmó que hay medida de pico y placa regional para ingresar a Bogotá. ¡Conoce detalles y planifica tus recorridos!

De acuerdo con esta medida de pico y placa regional, el lunes festivo solo podrán ingresar a la ciudad vehículos particulares con placa terminada en número par (0, 2, 4, 6, 8) entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m., y entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., el ingreso será exclusivo para vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin la restricción de pico y placa regional.

La medida aplica para todos los vehículos que circulen por los nueve corredores de acceso a Bogotá y tiene como objetivo facilitar la movilidad y reducir la congestión durante el retorno.

Corredores y vías de Bogotá donde hay pico y placa regional este lunes festivo 18 de agosto de 2025