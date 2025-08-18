Fiscalía condenó a agresores de animales en tiendas de mascotas de Bogotá

Mauricio Martín Tiboche fue sentenciado a seis meses de prisión y declarado responsable del delito de maltrato animal por golpear y causarle la muerte a un perro de raza schnauzer, llamado ‘Tony’.

La agresión ocurrió el 14 de diciembre de 2023, en un establecimiento de comercio ubicado en el barrio Santa Cecilia de la localidad de Suba.

En su momento, el hombre aceptó el cargo imputado por la Fiscalía General de la Nación.

La muerte de Nala en la localidad de Engativá

Por causarle la muerte a una canina de raza cocker spaniel, de nombre ‘Nala’, Debora Alexandra Torres Altahona fue condenada a 15 meses de prisión por el delito de maltrato animal.

La mujer, empleada de un local de mascotas ubicado en el barrio Bosque Popular, bañaba a ‘Nala’ y no se percató que se estaba asfixiando con una cuerda. Producto de las heridas la canina murió.

La hoy sentenciada no aceptó los cargos que en su momento le imputó la Fiscalía General de la Nación.