No se pierda la exposición de bonsáis en el Jardín Botánico de Bogotá este 18 de agosto

Foto: Jardín Botánico de Bogotá.

Asiste este lunes festivo 18 de agosto de 2025, la la exposición de árboles en miniatura o árboles bonsáis. Una exposición en el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis para disfrutar con toda la familia o con amigos. ¡Asiste a esta cita imperdible para los amantes de la naturaleza, el arte y la cultura!

El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino invita a los bogotanos, bogotanas y visitantes a vivir una experiencia de contemplación y conexión con la naturaleza en la Cuarta Exposición de Bonsáis, que se realiza este lunes festivo 18 de agosto.

El público podrá disfrutar de 124 ejemplares en exhibición, cultivados por 21 expertos provenientes de distintas regiones del país. En esta edición, especies como pino negro, juniperus, guayacán, arce, bambú, ficus, naranjo y muchas más serán protagonistas, representando el equilibrio entre arte y naturaleza en miniatura.

La programación incluye talleres prácticos, conferencias especializadas sobre historia, técnicas y filosofía del bonsái, así como actividades culturales que invitan al bienestar y la contemplación. Además, habrá una oferta gastronómica con sabores locales y una zona de ventas con bonsáis, insumos especializados y accesorios para su cuidado.

Los visitantes podrán recorrer espacios diseñados para resaltar diferentes facetas del bonsái: el Domo Educativo, el Aula Ambiental, el Biodiversario, el Monóptero y el Domo Herbal, cada uno con una propuesta visual y sensorial distinta.

Costos y acceso a la Cuarta Exposición de Bonsáis en el Jardín Botánico de Bogotá

Dirección: La cita es en la sede del Jardín Botánico de Bogotá, ubicado en la avenida calle 63 #68-95.

Costo de entrada a la exposición: La entrada general tendrá un valor de $10.000 para mayores de 6 años y será gratuita para niños y niñas menores de 5 años. Quienes deseen disfrutar también del Tropicario, el valor es de $11.600 para visitantes nacionales y $23.200 para extranjeros.

Horarios: Lunes festivo de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.