Policía encubierto logró desarticular una olla de microtráfico en Usme, Bogotá

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad.

En un operativo liderado por la Policía de Bogotá, en articulación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y bajo el liderazgo que ha establecido el alcalde Carlos Fernando Galán, fue desarticulada la estructura delincuencial conocida como ‘Los de la U’, un clan familiar dedicado a la venta de estupefacientes en el sector de Monte Blanco, en la localidad de Usme.

La infiltración de un agente encubierto fue determinante para que las autoridades lograran documentar el modus operandi de esta organización criminal, en la que cada integrante cumplía un rol específico.

El jefe investigador de toda la operación reveló cómo el policía encubierto logró conocer minuciosamente cada uno de los detalles de esta estructura delincuencial. Los roles iban desde el empacador, encargado de mezclar bazuco con vitaminas y dosificarlo en bolsas ziploc de aproximadamente un gramo, hasta los distribuidores que operaban en turnos de hasta 12 horas, entre las 7:00 a. m. y las 9:00 p. m.

Durante el proceso investigativo se logró identificar a alias Charles, cabecilla del grupo, quien coordinaba la operación, traía los estupefacientes al sector y controlaba su distribución. Los expendedores rendían cuentas directamente a él o a sus coordinadores, quienes se encargaban de la logística y vigilancia de la zona.

La modalidad de venta implementada por este grupo criminal evitaba el consumo en vía pública: los compradores accedían de forma rápida y transitoria, sin permanecer en las esquinas, y los expendedores utilizaban vestimenta similar a la de recicladores, con el fin de pasar desapercibidos.

“Ninguna banda criminal está a salvo en Bogotá. A través de diferentes estrategias las estamos golpeando. Estos delincuentes no solo representan un riesgo por la distribución de estupefacientes, sino también por la violencia que ejercen en los territorios donde operan”, afirmó el secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo.

De acuerdo con la línea estratégica de Control Urbano del Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia la Secretaría Distrital de Seguridad busca la estabilización de zonas con alta incidencia delictiva, mediante el desarrollo de intervenciones operativas de alto impacto para debilitar las dinámicas criminales.

Con este tipo de operativos, que implican en muchas ocasiones arriesgar la vida de uniformados que trabajan como agentes encubiertos, no solo se logra sacar de las calles a estos delincuentes traficantes de droga, sino que además se busca proteger la salud de las personas y entregarle a la ciudadanía entornos más seguros libres de cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de las personas.