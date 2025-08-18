Asesinato de Miguel Uribe: Petro afirma que no hay indicios hacia el Eln, pero sí hacia la segunda Marquetalia

–El presidente Gustavo Petro negó este lunes haber dicho que el Eln esté detrás del asesinato del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay y estableció que no hay indicios sobre la vinculación de ese grupo armado ilegal, pero sí de la segunda Marquetalia de alias Iván Márquez.

Los pronunciamientos los hizo el jefe del Estado al responder a alias Antonio García, cabecilla de los elenos, quien en un escrito en Internet aseguró que “el Eln resulta acusado por el presidente Petro de un acto que no ejecutó», por el comentario que hizo el mandatario en el sentido de que “el Eln también aquí está asesinando colombianos. Y es probable, no puedo afirmarlo, que sea el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay por dinero”.

Además García le dijo: “Es deber de un presidente decir la verdad”, por lo que el presidente Gustavo Petro lo refutó diciendo: «Nunca he dicho que el Eln este detrás del asesinato del senador Uribe Turbay» y subraya que «el Eln debería leer más que la prensa, directamente mis discursos. No hablo por hablar».

A renglón seguido, el jefe del Estado señala que «los indicios muestran una vía hacia la segunda Marquetalia, con asiento en Venezuela y Colombia» y enfatiza: «es probable que le hayan pagado a la Segunda Marquetalia por asesinar al senador».

Insiste el mandatario: «No hay indicios hacia el ELN, pero si hacia la Segunda Marquetalia, ambas agrupaciones están en guerra abierta contra el gobierno, están en una oposición armada».

Además indica que «las dos, están centradas en las economías ilícitas, han entrado en guerra entre sí, después de la trampa que el ELN le puso a la Segunda Marquetalia en territorio venezolano» y puntualiza que «esa guerra la libran en Colombia y Venezuela».

Y al respecto, considera «importante que Venezuela determine sacar los dos grupos de su territorio a fondo».

El primer mandatario reseña que ha «logrado con la anuencia de Maduro, golpear al Eln en la frontera con Norte de Santander», subrayando que decenas de toneladas de cocaína han caído del lado venezolano y funcionarios públicos sobornados.

En seguida precisa: «La estrategia de estos grupos, consiste no tanto en la agresión armada contra los estados sino, como al estilo traqueto, sobornar oficiales y funcionarios de ambos estados».

Igualmente advierte que «ambos grupos esperan una invasión de EE.UU, lo cual sería de enorme torpeza, para adueñarse de más riquezas ilícitas en los territorios de los dos países. Construir una situación similar a la de Libia, Siria e Irak».

Agrega que «sectores de la extrema derecha de Colombia, Venezuela y EEUU, presionan esta aventura violenta, que no solo molestaría a Maduro, sino que dejaría una herida abierta en Latinoamérica, en la antigua Gran Colombia, imborrable por generaciones entre pueblos hermanos».

Afirma que «la irresponsabilidad es inmensa en la extrema derecha. Cerró las fronteras en el pasado y ayudó a hundirla en la crisis y por tanto posibilitó el dominio de las mafias armadas. El Eln vende la tesis que son el tapón de una invasión desde Colombia. En gobiernos progresistas jamás habrá tamaño exabrupto histórico».

Dice que «las mafias untadas de extrema derecha hasta los tuetanos en Miami, Bogotá y Caracas, quieren la guerra fratricida para ganar», por lo que plantea que «hay que juntar las inteligencias policiales de Colombia, EEUU, Europa, el mundo árabe, y Venezuela para combatir juntos por un territorio sin mafias y por pueblos liberados»

Subraya el presidente Petro que «aun hay sectores progresistas que no saben que la mafia, el detritus del capitalismo, es una nueva esclavitud sobre los pueblos y le sirve al gran capital hasta que ellos quieran», advirtiendo que «con las mafias matan revolucionarios y destruyen revoluciones».

Afirma que «para el bien de Colombia y Venezuela, no debe haber grupos armados binacionales, dirigidos por extranjeros, en nuestros territorios».

El primer mandatario establece que «los extranjeros que controlan las finanzas del Eln y la segunda Marquetalia están centrados exclusivamente en los negocios ilegales y no en la política. Los transforman en ejército de ocupación en Venezuela y Colombia. Pablito, el verdadero mando del ELN, es muy obediente a los compradores de cocaína, que en general son extranjeros de Albania, Italia, México y algunos colombianos. Estas mafias se reúnen de manera confederada en el medio Oriente y España. Y sus decisiones no tienen nada que ver con los intereses nacionales ni de Colombia ni de Venezuela».

Y reitera que «el Eln olvidó a Marx y al sacerdote Camilo Torres; Marx siempre decía que los seres humanos piensan como viven, de acuerdo a sus condiciones materiales de existencia».

Según el jefe del Estado «en la mochila de los supuestos guerrilleros ya no hay libros ni la biblia, solo dinero y a veces cocaína para entregar al verdadero amo. Pablito obedece a las mafias y no a la revolución y por eso saboteó los diálogos políticos entre el Eln y mi gobierno, asesinando más de un centenar de campesinos humildes en el Catatumbo».

Así mismo indica que «ya no combaten a los estados, se matan entre sí, y luchan por los negocios. La tierra que les interesa es la tierra del negocio».

Y concluye: «Eln y segunda Marquetalia en guerra contra el proyecto de cambio, sirven a las mafias de la extrema derecha».