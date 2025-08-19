Bogotá celebra el oro de Miguel Arcángel Peña en los Panamericanos Junior 2025

Foto: IDRD

Con una impecable actuación, Miguel Arcángel Peña, atleta de la Liga de Atletismo de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, se colgó la medalla de oro en los 20 kilómetros marcha durante los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. El deportista bogotano cronometró 1:23.06 horas, tiempo que no solo le aseguró el primer lugar de la prueba, sino también una nueva marca personal.

Peña superó a rivales de gran nivel como el ecuatoriano Saúl Wamputsrik, quien se quedó con la plata con un registro de 1:23.51, y el mexicano Brandon Pérez, que obtuvo el bronce tras finalizar con 1:24.48. La competencia fue reñida de principio a fin, pero el representante de Bogotá se mantuvo firme en su paso hasta cruzar victorioso la meta.

Este triunfo no solo significó la novena medalla de oro para la delegación bogotana en la justa continental, sino que además le otorgó a Peña el cupo directo a los Juegos Panamericanos élite de Lima 2027. Un resultado que ratifica a Bogotá como semillero del atletismo colombiano y consolida a Miguel Arcángel Peña como una de las grandes promesas de la marcha en la región.