Acueducto recupera 1.490 millones de pesos de agua no facturada en mes de julio

Foto: Acueducto de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), con el apoyo de la Policía Nacional y las alcaldías locales, logró recuperar y facturar en el mes de julio $1.490 millones de pesos de agua no registrada. Esta cifra corresponde a 215.323 metros cúbicos del líquido identificados en 20 localidades de la capital y en el municipio de Soacha.

Las irregularidades se concentran principalmente en unidades residenciales, obras en construcción y establecimientos comerciales como restaurantes, hoteles, parqueaderos y lavaderos de vehículos, especialmente en Engativá, Ciudad Bolívar, Kennedy, Puente Aranda, Suba, Usme y en el municipio de Soacha.

De acuerdo con cálculos técnicos de consumo, esta cantidad de agua habría permitido abastecer durante un mes a 19.574 familias de estrato 3. Un hecho relevante de este periodo fue la recuperación de consumos a usuarios que realizaron reconexiones del servicio sin autorización. En total, se identificaron 83 casos de este tipo, que representaron más de $473 millones de pesos recuperados.

En julio, el porcentaje de inspecciones con novedades alcanzó el 32 %: 220 casos con irregularidades sobre un total de 697 verificaciones realizadas.

Adicionalmente, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) adelantó procesos ante la Fiscalía General de la Nación para recuperar $2.842 millones de pesos en casos tipificados como delito de defraudación de fluidos, involucrando 338.982 metros cúbicos de agua.

Dentro de las modalidades de evasión del cobro de consumo se identificaron: alteración y retiro de los aparatos de medición, generación de desviación de las conexiones del servicio por medio by pass, conexiones a las líneas directas de distribución del servicio sin autorización, entre otras.

Reporta cualquier comportamiento sospechoso

Bogotá y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) reiteran el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier comportamiento sospechoso o manipulación indebida de la infraestructura del acueducto a través de los canales oficiales: Acualínea 116 y el correo electrónico recuperaciondeconsumoseaab@acueducto.com.co.