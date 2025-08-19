Cargos a José Fernando Cardona Uribe, expresidente de la Nueva EPS, por presunta destinación indebida de recursos destinados a la salud

–La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el expresidente ejecutivo de la Nueva Empresa Promotora de Salud S.A., Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, por la presunta autorización de la ejecución de un plan de ahorro voluntario (“Plan Semilla”) por un valor superior a los $1.000 millones, con cargo a los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

La Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública señaló que, al parecer, en la vigencia 2020 el disciplinable pasó por alto que los dineros que avaló utilizar, correspondientes a la iniciativa denominada “Plan Semilla”, legal y constitucionalmente solo podían destinarse al aseguramiento en salud.

El ente de control indicó que el funcionario, posiblemente optó por clasificar el gasto en el que se incurrió, con el monto previamente referido, dentro del componente administrativo, con lo que pudo trasgredir varias normas.

Para la Procuraduría, Cardona Uribe habría quebrantado el principio de moralidad que rige la función pública, por lo que de manera provisional calificó su supuesta conducta como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima.