Saqueo a la Nueva EPS es ‘uno de los más graves casos de corrupción en el sistema de salud’: Petro

–El presidente Gustavo Petro reaccionó en las últimas horas a la decisión de la Procuraduría de formular cargos al expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe. “Creo que la Nueva EPS fue saqueada aprovechando que la mitad de la entidad era de carácter público y era la EPS más grande del país», precisó el jefe del Estado en su cuenta en X.

El primer mandatario, aseguró, además, que este «es uno de los más graves casos de corrupción en el sistema de salud» y subrayó que «indudablemente el saqueo proviene de decisiones de financiación política”, subrayó.

Según la Procuraduría, la formulación de cargos contra el Cardona Uribe es por “la presunta autorización de la ejecución de un plan de ahorro voluntario (‘Plan Semilla’) por un valor superior a los 1.000 millones de pesos, con cargo a los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)”.

En este sentido, la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública señaló que, al parecer, en la vigencia 2020, Cardona Uribe “pasó por alto que los dineros que avaló utilizar, correspondientes a la iniciativa denominada ‘Plan Semilla’, legal y constitucionalmente solo podían destinarse al aseguramiento en salud”.

El ente de control indicó que “el funcionario posiblemente optó por clasificar el gasto en el que se incurrió con el monto previamente referido dentro del componente administrativo, con lo que pudo trasgredir varias normas”.

Según la Procuraduría, Cardona Uribe “habría quebrantado el principio de moralidad que rige la función pública, por lo que de manera provisional calificó su supuesta conducta como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima”.