    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este miércoles 20 y jueves 21 de agosto en Bogotá

    –(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este miércoles 20 y jueves 21 de agosto de 2025 en la capital de la República por trabajos de mantenimiento y rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:

    Miércoles 20 de agosto de 2025

    Engativá

    Engativá
    De la Calle 64 a la Calle 72, entre la Carrera 111 a la Carrera 123
    9:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Puente Aranda

    Estación Central
    De la Av. Carrera 30 a la Carrera 36 entre Avenida Calle 13 y Avenida Calle 23
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Puente Aranda

    Los Ejidos
    De la Avenida Carrera 36 a la Avenida Carrera 50, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 20 o Avenida Américas
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Puente Aranda

    Salazar Gómez
    De la Carrera 50 a la Carrera 68, entre la Calle 9 a la Calle 13
    7:00 a.m.
    27 horas
    Instalación de Hidrante

    Kennedy

    Hipotecho Occidental, La igualdad, Hipotecho Sur,
    De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 70B
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Bosa

    José Antonio Galán, Andalucía II, Villa de Los Sauces
    De la Calle 38C Sur a la Avenida Calle 43 Sur, entre la Transversal 78J a la Avenida Carrera 80
    De la Calle 42 Sur a la Avenida Calle 43 Sur, entre la Transversal 78J a la Transversal 78H
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Usme

    Santa Librada Norte, La Andrea
    De la Carrera 14 a la Carrera 7, entre la Calle 81 S a la Calle 74B Bis A S
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Tunjuelito

    Fátima
    De la Transversal 44 a la Carrera 33, entre la Calle 52B a la Calle 47
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Bosa

    Villa del Rio, Villa del Rio Reservado, Senderos de Madelena I y II.
    De la Calle 53C Bis Sur a la Diagonal 57C Sur, entre la Carrera 61 Sur a la Carrera 71B
    10:00 a.m.
    4 horas
    Verificación macromedidor

    Municipio de Tocancipá – Cundinamarca

    Vereda Tibitó, Praxair, Serinco, Renania y la Central Termoeléctrica Martín del Corral

    Municipio de Tocancipá
    8:00 a.m.
    24 horas
    Empates e instalación de Hidrante
    Jueves 21 de agosto de 2025

    Chapinero y Usaquén

    Chicó Norte III Sector, Santa Bibiana, Rincón del Chicó
    De la Carrera 11B a la Carrera 45, entre la Diagonal 92 a la Calle 104
    10:00 a.m.
    24 horas
    Instalación de Totalizadora

    Chapinero

    Héroes
    De la Calle 85 a la Calle 72, entre la Carrera 15 Este a la Carrera 20
    9:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Kennedy

    Provivienda Oriental
    De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Puente Aranda

    El Remanso
    De la Avenida Calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 37 a la Avenida Carrera 50
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Kennedy

    Boíta, Catalina, Catalina II, Jacqueline, Las Luces, Socorro, Timiza B, Timiza C, Villa Rica
    De la Carrera 78 a la Carrera 74, entre la Calle 41 Bis Sur a la Avenida Calle 43 Sur
    De la Carrera 74 a la Carrera 73, entre la Calle 42B Bis C Sur a la Calle 45 Sur
    De la Calle 43 Sur a la Calle 57C Sur, entre la Carrera 78 a la Carrera 77G
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Usme

    Gran Yomasa, La Andrea, La Cabana
    De la Calle 84 Sur a la Calle 74B Bis A Sur, entre la Carrera 14 a la Carrera 1 Bis C
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Usaquén

    Acacias Usaquén, Bella Suiza, Caobos Salazar, Cedritos, Cedro Narváez, Country Club, El Contador, La Calleja, La Carolina, Lisboa, Los Cedros, Molinos Norte, Santa Barbara Central, Santa Barbara Occidental, Santa Barbara Oriental
    De la Calle 116 a la Calle 145, entre la Carrera 9 a la Carrera 15
    9:00 p.m.
    5 horas
    Mantenimiento preventivo accesorio red matriz

    Ciudad Bolívar

    Las Acacias, Vargas Vila, La Paz, Gibraltar Sur, Millán, Compartir
    De la Diagonal 62 Sur a la Calle 65B Sur, entre la Carrera 18P Bis a la Carrera 19D
    10:00 a.m.
    24 horas
    Instalación red acueducto

    Municipios Gachancipá y Tocancipá

    Municipios Gachancipá y Tocancipá
    10:00 a.m.
    12 horas
    Mantenimiento correctivo

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

