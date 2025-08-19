Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este miércoles 20 y jueves 21 de agosto en Bogotá
–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este miércoles 20 y jueves 21 de agosto de 2025 en la capital de la República por trabajos de mantenimiento y rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:
Miércoles 20 de agosto de 2025
Engativá
De la Calle 64 a la Calle 72, entre la Carrera 111 a la Carrera 123
9:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Puente Aranda
Estación Central
De la Av. Carrera 30 a la Carrera 36 entre Avenida Calle 13 y Avenida Calle 23
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Puente Aranda
Los Ejidos
De la Avenida Carrera 36 a la Avenida Carrera 50, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 20 o Avenida Américas
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Puente Aranda
Salazar Gómez
De la Carrera 50 a la Carrera 68, entre la Calle 9 a la Calle 13
7:00 a.m.
27 horas
Instalación de Hidrante
Kennedy
Hipotecho Occidental, La igualdad, Hipotecho Sur,
De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 70B
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Bosa
José Antonio Galán, Andalucía II, Villa de Los Sauces
De la Calle 38C Sur a la Avenida Calle 43 Sur, entre la Transversal 78J a la Avenida Carrera 80
De la Calle 42 Sur a la Avenida Calle 43 Sur, entre la Transversal 78J a la Transversal 78H
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Usme
Santa Librada Norte, La Andrea
De la Carrera 14 a la Carrera 7, entre la Calle 81 S a la Calle 74B Bis A S
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Tunjuelito
Fátima
De la Transversal 44 a la Carrera 33, entre la Calle 52B a la Calle 47
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Bosa
Villa del Rio, Villa del Rio Reservado, Senderos de Madelena I y II.
De la Calle 53C Bis Sur a la Diagonal 57C Sur, entre la Carrera 61 Sur a la Carrera 71B
10:00 a.m.
4 horas
Verificación macromedidor
Municipio de Tocancipá – Cundinamarca
Vereda Tibitó, Praxair, Serinco, Renania y la Central Termoeléctrica Martín del Corral
Municipio de Tocancipá
8:00 a.m.
24 horas
Empates e instalación de Hidrante
Jueves 21 de agosto de 2025
Chapinero y Usaquén
Chicó Norte III Sector, Santa Bibiana, Rincón del Chicó
De la Carrera 11B a la Carrera 45, entre la Diagonal 92 a la Calle 104
10:00 a.m.
24 horas
Instalación de Totalizadora
Chapinero
Héroes
De la Calle 85 a la Calle 72, entre la Carrera 15 Este a la Carrera 20
9:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Kennedy
Provivienda Oriental
De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Puente Aranda
El Remanso
De la Avenida Calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 37 a la Avenida Carrera 50
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Kennedy
Boíta, Catalina, Catalina II, Jacqueline, Las Luces, Socorro, Timiza B, Timiza C, Villa Rica
De la Carrera 78 a la Carrera 74, entre la Calle 41 Bis Sur a la Avenida Calle 43 Sur
De la Carrera 74 a la Carrera 73, entre la Calle 42B Bis C Sur a la Calle 45 Sur
De la Calle 43 Sur a la Calle 57C Sur, entre la Carrera 78 a la Carrera 77G
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Usme
Gran Yomasa, La Andrea, La Cabana
De la Calle 84 Sur a la Calle 74B Bis A Sur, entre la Carrera 14 a la Carrera 1 Bis C
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Usaquén
Acacias Usaquén, Bella Suiza, Caobos Salazar, Cedritos, Cedro Narváez, Country Club, El Contador, La Calleja, La Carolina, Lisboa, Los Cedros, Molinos Norte, Santa Barbara Central, Santa Barbara Occidental, Santa Barbara Oriental
De la Calle 116 a la Calle 145, entre la Carrera 9 a la Carrera 15
9:00 p.m.
5 horas
Mantenimiento preventivo accesorio red matriz
Ciudad Bolívar
Las Acacias, Vargas Vila, La Paz, Gibraltar Sur, Millán, Compartir
De la Diagonal 62 Sur a la Calle 65B Sur, entre la Carrera 18P Bis a la Carrera 19D
10:00 a.m.
24 horas
Instalación red acueducto
Municipios Gachancipá y Tocancipá
Municipios Gachancipá y Tocancipá
10:00 a.m.
12 horas
Mantenimiento correctivo
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.