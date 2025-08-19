Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este miércoles 20 y jueves 21 de agosto en Bogotá

–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este miércoles 20 y jueves 21 de agosto de 2025 en la capital de la República por trabajos de mantenimiento y rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:

Miércoles 20 de agosto de 2025

Engativá

De la Calle 64 a la Calle 72, entre la Carrera 111 a la Carrera 123

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Estación Central

De la Av. Carrera 30 a la Carrera 36 entre Avenida Calle 13 y Avenida Calle 23

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Los Ejidos

De la Avenida Carrera 36 a la Avenida Carrera 50, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 20 o Avenida Américas

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Salazar Gómez

De la Carrera 50 a la Carrera 68, entre la Calle 9 a la Calle 13

7:00 a.m.

27 horas

Instalación de Hidrante

Hipotecho Occidental, La igualdad, Hipotecho Sur,

De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 70B

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

José Antonio Galán, Andalucía II, Villa de Los Sauces

De la Calle 38C Sur a la Avenida Calle 43 Sur, entre la Transversal 78J a la Avenida Carrera 80

De la Calle 42 Sur a la Avenida Calle 43 Sur, entre la Transversal 78J a la Transversal 78H

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Santa Librada Norte, La Andrea

De la Carrera 14 a la Carrera 7, entre la Calle 81 S a la Calle 74B Bis A S

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Fátima

De la Transversal 44 a la Carrera 33, entre la Calle 52B a la Calle 47

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Villa del Rio, Villa del Rio Reservado, Senderos de Madelena I y II.

De la Calle 53C Bis Sur a la Diagonal 57C Sur, entre la Carrera 61 Sur a la Carrera 71B

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedidor

Municipio de Tocancipá – Cundinamarca

Vereda Tibitó, Praxair, Serinco, Renania y la Central Termoeléctrica Martín del Corral

Municipio de Tocancipá

8:00 a.m.

24 horas

Empates e instalación de Hidrante

Jueves 21 de agosto de 2025

Chicó Norte III Sector, Santa Bibiana, Rincón del Chicó

De la Carrera 11B a la Carrera 45, entre la Diagonal 92 a la Calle 104

10:00 a.m.

24 horas

Instalación de Totalizadora

Héroes

De la Calle 85 a la Calle 72, entre la Carrera 15 Este a la Carrera 20

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Provivienda Oriental

De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

El Remanso

De la Avenida Calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 37 a la Avenida Carrera 50

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Boíta, Catalina, Catalina II, Jacqueline, Las Luces, Socorro, Timiza B, Timiza C, Villa Rica

De la Carrera 78 a la Carrera 74, entre la Calle 41 Bis Sur a la Avenida Calle 43 Sur

De la Carrera 74 a la Carrera 73, entre la Calle 42B Bis C Sur a la Calle 45 Sur

De la Calle 43 Sur a la Calle 57C Sur, entre la Carrera 78 a la Carrera 77G

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Gran Yomasa, La Andrea, La Cabana

De la Calle 84 Sur a la Calle 74B Bis A Sur, entre la Carrera 14 a la Carrera 1 Bis C

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Acacias Usaquén, Bella Suiza, Caobos Salazar, Cedritos, Cedro Narváez, Country Club, El Contador, La Calleja, La Carolina, Lisboa, Los Cedros, Molinos Norte, Santa Barbara Central, Santa Barbara Occidental, Santa Barbara Oriental

De la Calle 116 a la Calle 145, entre la Carrera 9 a la Carrera 15

9:00 p.m.

5 horas

Mantenimiento preventivo accesorio red matriz

Las Acacias, Vargas Vila, La Paz, Gibraltar Sur, Millán, Compartir

De la Diagonal 62 Sur a la Calle 65B Sur, entre la Carrera 18P Bis a la Carrera 19D

10:00 a.m.

24 horas

Instalación red acueducto

Municipios Gachancipá y Tocancipá

10:00 a.m.

12 horas

Mantenimiento correctivo

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.