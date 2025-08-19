Resultados de las loterías y chances de este martes 19 de agosto de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 19 de agosto de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 4709 – La 5ta 6 – Tarde 6702 – La 5ta 0
Culona
Día 1183 – Noche
Astro Sol
4230 – Signo Géminis
Pijao de Oro
4709 – La 5ta 8
Paisita
Día 1562 – La 5ta 2 – Noche 8414
Chontico
Día 7731 – La 5ta 7 – Noche 6612 – La 5ta 0
Cafeterito
Tarde 8917 – La 5ta 7 – Noche
Sinuano
Día 0612 – La 5ta 2 – Noche
Cash Three
Día 485 – Noche
Play Four
Día 0738 – Noche
Samán
Día 7595
Caribeña
Día 0396 – La 5ta 8 – Noche
Motilón
Tarde 5277 – La 5ta 5 – Noche
Fantástica
Día 2146 – La 5ta 2 – Noche
Antioqueñita
Día 2458 – La 5ta 1 – Tarde 7629 – La 5ta 4