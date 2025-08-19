    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este martes 19 de agosto de 2025 en Colombia

    Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 19 de agosto de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 4709 – La 5ta 6 – Tarde 6702 – La 5ta 0

    Culona
    Día 1183 – Noche

    Astro Sol
    4230 – Signo Géminis

    Pijao de Oro
    4709 – La 5ta 8

    Paisita
    Día 1562 – La 5ta 2 – Noche 8414

    Chontico
    Día 7731 – La 5ta 7 – Noche 6612 – La 5ta 0

    Cafeterito
    Tarde 8917 – La 5ta 7 – Noche

    Sinuano
    Día 0612 – La 5ta 2 – Noche

    Cash Three
    Día 485 – Noche

    Play Four
    Día 0738 – Noche

    Samán
    Día 7595

    Caribeña
    Día 0396 – La 5ta 8 – Noche

    Motilón
    Tarde 5277 – La 5ta 5 – Noche

    Fantástica
    Día 2146 – La 5ta 2 – Noche

    Antioqueñita
    Día 2458 – La 5ta 1 – Tarde 7629 – La 5ta 4

    Ariel Cabrera
