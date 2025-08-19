Develan misterio del objeto interestelar que se aproxima a la Tierra: Carece de típica «cola brillante» por lo que se trataría de un artefacto artificial y no de un cometa natural

–(Imagen NASA-European Space Agency). El astrónomo de la Universidad de Harvard Avi Loeb, reafirmó que el objeto interestelar 3I/ATLAS, que pasará cerca de la Tierra en noviembre, podría tener un origen artificial. Basa su apreciación en el hecho que 3I/ATLAS estaría generando su propia luz, lo que indicaría que se trata de un artefacto artificial y no de un cometa natural.

En un artículo publicado en el portal Medium, Loeb explicó que en la imagen obtenida recientemente por el telescopio espacial Hubble se observa un extraño resplandor delante del 3I/ATLAS, posiblemente proveniente de una coma (la nube brillante y difusa que rodea el núcleo de un cometa).

Sin embargo, destacó que el objeto carece de la típica «cola cometaria brillante» en su lado opuesto, por lo que su resplandor podría interpretarse como la evaporación del polvo en el lado iluminado por el Sol.

Según sus cálculos, la luminosidad de 3I/ATLAS, del orden de 10 gigavatios, sugiere que el objeto podría tener «una fuente de luz central». Esto evidenciaría que su tamaño real sería mucho menor del estimado, similar al de los dos primeros objetos interestelares registrados, Oumuamua y 2I/Borisov.

«Su posible origen tecnológico se sustenta en su trayectoria finamente ajustada», agregó Loeb, quien previamente señaló que el objeto se ubica «en el plano de las órbitas de los planetas alrededor del Sol con una precisión de cinco grados».

¿Una nave espacial?

El astrónomo planteó dos posibles explicaciones sobre el origen de la luz de 3I/ATLAS. La primera sostiene que el objeto emite radiación de manera natural al ser un «fragmento raro del núcleo de una supernova cercana» con abundante «material radiactivo». Sin embargo, Loeb aclaró que esta «posibilidad es muy improbable», ya que «los elementos radiactivos en el espacio interestelar son escasos».

La segunda explicación sugiere que podría tratarse de «una nave espacial propulsada por energía nuclear», cuya «superficie frontal» liberaría polvo acumulado durante su «viaje interestelar». Aunque esta teoría no puede descartarse por completo, Loeb enfatizó que se necesitan más evidencias sólidas para confirmarla.

Por otro lado, Loeb mencionó que 3I/ATLAS pasará cerca de Marte en octubre de este año, lo que ofrece una oportunidad única para su estudio detallado. Por ello, el científico ha solicitado al equipo que opera la sonda Mars Reconnaissance Orbiter que oriente sus instrumentos hacia el objeto en esa fecha para obtener más información. «Cuantos más datos recopilemos sobre 3I/ATLAS, más cerca estaremos de comprender su naturaleza», concluyó. (Información RT).