Rusia devolvió los cadáveres de mil soldados ucranianos

–Las autoridades ucranianas anunciaron este martes que han recibido de Rusia un millar de cuerpos que, según la parte rusa, pertenecen a soldados ucranianos. Se trata, en su mayoría, de soldados caídos en el frente, tanto en Ucrania como en Kursk, informó Kiev, señalando que este tipo de intercambios constituye uno de los pocos resultados de las conversaciones entre ambos países.

Mientras tanto, Ucrania transfirió 19 cuerpos a Rusia, indicó el asesor presidencial ruso Vladimir Medinsky, también jefe negociador de Rusia en las conversaciones con la parte ucraniana.

Durante la segunda ronda de conversaciones el 2 de junio en Estambul, Rusia y Ucrania acordaron un intercambio «todos por todos» de los prisioneros gravemente enfermos y heridos y de soldados menores a 25 años, así como la transferencia de cadáveres de soldados caídos.

El 23 de julio, después de la pasada ronda de conversaciones directas ruso-ucranianas, Medinsky informó que Rusia devolvió los cuerpos de 7.000 soldados ucranianos caídos y que estaba dispuesta a entregar otros 3.000.

El Centro de Coordinación para el Trato de los Prisioneros de Guerra, el órgano encargado de estas gestiones, informó en Telegram de la repatriación, que se ha producido en el marco de los canjes acordados en los contactos, que se produjeron en junio en Estambul, pero que se da un día después de la cumbre entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y el estadounidense, Donald Trump, en Washington.

«Por desgracia, entre los repatriados hay cinco cuerpos de soldados ucranianos que murieron en cautiverio. Estaban en las listas de prisioneros ‘gravemente heridos y gravemente enfermos’ a los que se iba a intercambiar en base a lo acordado en Estambul», ha denunciado el Centro.

«La parte rusa sigue aplazando (la liberación de los enfermos) y no cumple con sus obligaciones. Ucrania insiste en la liberación inmediata de todos los prisioneros gravemente enfermos y gravemente heridos», afirmó la institución. Las autoridades identificarán los cuerpos en los próximos días. (Informción DW y Xinhua).