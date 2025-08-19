Maduro anuncia la movilización de 4,5 millones de milicianos ante aumento de recompensa por su captura y la gigantesca operación iniciada por EE.UU en el Caribe

–El gobernante de Venezuela Nicolás Maduro anunció en las últimas horas el despliegue de 4,5 millones de milicianos en respuesta a las «amenazas» de Estados Unidos que elevó la recompensa por información que conduzca a su captura y el inicio de una gigantesca operación militar contra el narcotráfico en en el Caribe.

«Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos de todo el territorio nacional, milicias preparadas, activadas y armadas», afirmó Maduro en un acto transmitido por la TV, al ordenar «tareas» contra «la renovación de las amenazas extravagantes, estrambóticas y estrafalarias» de Estados Unidos contra Venezuela.

«Ningún imperio debe tocar la tierra de ese país ni la de ningún otro de los que conforman América del Sur», advirtió Maduro. «Nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos nosotros, las liberamos nosotros, las vigilamos y las patrullamos nosotros. Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela ni debería tocar suelo sagrado de Suramérica», notificó el mandatario en una jornada de trabajo transmitida a través de sus redes sociales.

En su intervención, Maduro recalcó que «más nunca» imperio alguno debería posar «su planta insolente» en la «tierra sagrada» liberada por Simón Bolívar, héroe de la independencia de varios países suramericanos.

«Ya es bastante humillación que hayan bases militares estadounidenses en tierra colombiana, bastante humillación a la tierra que Bolívar dio con todo su sacrificio», completó.

Las declaraciones se produjeron luego que la administración del presidente Donald Trump aumentara a 50 millones la recompensa por «información que conduzca al arresto» de Maduro, acusado por la justicia de Estados Unidos de supuestos vínculos con el narcotráfico.

La Milicia, integrada por unos 5 millones de reservistas, según cifras oficiales, fue creada por el expresidente Hugo Chávez. Más tarde pasó a ser parte de uno de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Aunque evitó referirse abiertamente a la recompensa anunciada el 7 de agosto por la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, y al despliegue militar en aguas del mar Caribe, Maduro agradeció las expresiones de apoyo ante lo que tachó de «refrito podrido» de amenazas.

«Los primeros que salieron adelante a manifestar su solidaridad y su apoyo con este presidente obrero que está aquí son los militares de esta patria, salieron adelante con sus fusiles, con sus misiles, sus tanques, sus aviones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, salieron a la vanguardia», celebró Maduro.

Maduro pidió a las bases políticas de su gobierno avanzar en la conformación de las milicias campesinas y obreras «en todas las fábricas».

«¡Fusiles y misiles para la fuerza campesina! Para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela», dijo. «Misiles y fusiles para la clase obrera, para que defienda nuestra patria», remarcó Maduro.

Estados Unidos movilizó los bombarderos SS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, equipados con misiles destructores Aegis, como parte del esfuerzo de Washington para combatir el narcotráfico en el Caribe, tal y como lo comunicó la semana previa el secretario de Estado, Marco Rubio. La Administración Trump también destinará unos 4.000 efectivos para sus operaciones en el sur del mar Caribe, que también incluirán varios aviones espía P-8, al menos un submarino con capacidad de ataque de propulsión nuclear y un crucero con misiles guiados, según dijeron dos representantes anónimos del Departamento de Defensa estadounidense a CNN.

En paralelo con esta iniciativa, Caracas y Bogotá anunciaron la articulación de sus ejércitos para hacerle frente al tráfico internacional de drogas en la extensa frontera común. Maduro detalló que el objetivo terminal es garantizar que las zonas fronterizas estén libres de violencia, mientras que su par colombiano, Gustavo Petro, aseguró que la estrategia ha dado frutos, especialmente contra el Ejército de Liberación Nacional (Eln), que «ha sido golpeado en ambos lados de la frontera, militarmente». (Información DW).