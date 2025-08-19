    • Bogotá Judicial

    Refuerzan seguridad y el control de armas en Terminal de Transportes de Bogotá tras insólito ataque de adulto mayor con un cuchillo

    —-Una sorpresiva emergencia causó un adulto mayor en la Terminal de Transporte de El Salitre en Bogotá al atacar con un cuchillo a dos personas para luego autolesionarse con la misma arma. El insólito incidente se registró el domingo a la 1 y 35 de la tarde en la zona de acceso a la terminal, en el área de taxis.

    Gracias a la rápida intervención de los miembros de la estación de Policía E-22 y del personal operativo de la Terminal de Bogotá, la situación fue controlada, indicó el Instituto Distrital de Turismo en un comunicado.

    Inmediatamente el personal operativo de la Terminal activa el protocolo de atención prehospitalaria y uno de los heridos fue trasladado en ambulancia a la Clínica de Occidente. El agresor también recibió atención médica y quedó bajo custodia de la Policía Nacional.

    Según información preliminar, el presunto agresor es un ciudadano de 77 años, proveniente de Santander y las víctimas son dos viajeros de la región Caribe que esperaban a sus familiares en la terminal.

    Como reacción a lo ocurrido, el Instituto Distrital de Turismo, anunció dos acciones prioritarias:

    1. Activación del Plan Desarme en la Terminal de Transporte, en articulación con la Policía Nacional, como medida preventiva para reducir los riesgos asociados al porte de armas blancas u objetos peligrosos.

    2. Implementación de una campaña de sensibilización, orientación acompañamiento psicosocial, dirigida a viajeros, trabajadores de la terminal y ciudadanía en general, con enfoque en salud mental, manejo de emociones y prevención de violencias.

    Además, el Distrito recordó a la ciudadanía la disponibilidad de líneas de orientación emocional y psicosocial:

    • Línea Calma: Servicio gratuito y confidencial dirigido a hombres mayores de 18 años en Bogotá. Ofrece apoyo para el manejo de emociones como la ira, ansiedad o depresión, y promueve formas pacíficas de resolver conflictos.

    -Línea telefónica disponible 018000423614 de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 10:30 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 10:30 p.m., y domingos de 2:00 p.m. a 10:30 p.m.

    -Línea Púrpura: Atención gratuita y 24/7 para mujeres mayores de 18 años que enfrenten situaciones de violencia. El equipo está conformado por psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y enfermeras.

    -Línea Púrpura: 01 8000 112 137

    Asimismo, los Puntos de Información Turística y los canales oficiales de Visita Bogotá estarán disponibles para orientar y asistir a viajeros y familias que lo requieran.

    Atención a las víctimas y llamado a la corresponsabilidad

    Recomendaciones a viajeros

    Recordamos a quienes transitan por la Terminal de Transporte de Bogotá:

    • Utilizar únicamente servicios de transporte autorizados.

    • Reportar cualquier situación sospechosa al personal de la Terminal o a la Policía de Turismo.

    • En caso de emergencia, comunicarse con la línea 123.

    • Evitar la difusión de imágenes o videos del incidente para proteger la dignidad y privacidad de las personas involucradas. Cualquier material relevante debe entregarse exclusivamente a las autoridades.

