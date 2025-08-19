Refuerzan seguridad y el control de armas en Terminal de Transportes de Bogotá tras insólito ataque de adulto mayor con un cuchillo

—-Una sorpresiva emergencia causó un adulto mayor en la Terminal de Transporte de El Salitre en Bogotá al atacar con un cuchillo a dos personas para luego autolesionarse con la misma arma. El insólito incidente se registró el domingo a la 1 y 35 de la tarde en la zona de acceso a la terminal, en el área de taxis.

Gracias a la rápida intervención de los miembros de la estación de Policía E-22 y del personal operativo de la Terminal de Bogotá, la situación fue controlada, indicó el Instituto Distrital de Turismo en un comunicado.

#BOGOTÁ. Este es el momento en el que un adulto mayor ataca sin aparente razón a una persona y después a otra con un cuchillo, en la Terminal del Salitre de Bogotá. El hombre fue desarmado por un uniformado de la Policía de Bogotá (@PoliciaBogota) en el momento en el que se… pic.twitter.com/AYwlPW8Njk — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 18, 2025

Inmediatamente el personal operativo de la Terminal activa el protocolo de atención prehospitalaria y uno de los heridos fue trasladado en ambulancia a la Clínica de Occidente. El agresor también recibió atención médica y quedó bajo custodia de la Policía Nacional.

Según información preliminar, el presunto agresor es un ciudadano de 77 años, proveniente de Santander y las víctimas son dos viajeros de la región Caribe que esperaban a sus familiares en la terminal.

Como reacción a lo ocurrido, el Instituto Distrital de Turismo, anunció dos acciones prioritarias:

1. Activación del Plan Desarme en la Terminal de Transporte, en articulación con la Policía Nacional, como medida preventiva para reducir los riesgos asociados al porte de armas blancas u objetos peligrosos.

2. Implementación de una campaña de sensibilización, orientación acompañamiento psicosocial, dirigida a viajeros, trabajadores de la terminal y ciudadanía en general, con enfoque en salud mental, manejo de emociones y prevención de violencias.

En @Bogota rechazamos de manera enfática los hechos ocurridos en la @TerminalBogota, donde dos turistas resultaron heridos con arma blanca. La seguridad y el bienestar de quienes nos visitan siempre serán nuestra prioridad. Por eso, de inmediato se activaron los protocolos de… pic.twitter.com/5HaVrIp6Pe — Andrés Santamaría Garrido (@AnSANTAMARIA) August 18, 2025

Además, el Distrito recordó a la ciudadanía la disponibilidad de líneas de orientación emocional y psicosocial:

• Línea Calma: Servicio gratuito y confidencial dirigido a hombres mayores de 18 años en Bogotá. Ofrece apoyo para el manejo de emociones como la ira, ansiedad o depresión, y promueve formas pacíficas de resolver conflictos.

-Línea telefónica disponible 018000423614 de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 10:30 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 10:30 p.m., y domingos de 2:00 p.m. a 10:30 p.m.

-Línea Púrpura: Atención gratuita y 24/7 para mujeres mayores de 18 años que enfrenten situaciones de violencia. El equipo está conformado por psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y enfermeras.

-Línea Púrpura: 01 8000 112 137

Asimismo, los Puntos de Información Turística y los canales oficiales de Visita Bogotá estarán disponibles para orientar y asistir a viajeros y familias que lo requieran.

Atención a las víctimas y llamado a la corresponsabilidad

Recomendaciones a viajeros

Recordamos a quienes transitan por la Terminal de Transporte de Bogotá:

• Utilizar únicamente servicios de transporte autorizados.

• Reportar cualquier situación sospechosa al personal de la Terminal o a la Policía de Turismo.

• En caso de emergencia, comunicarse con la línea 123.

• Evitar la difusión de imágenes o videos del incidente para proteger la dignidad y privacidad de las personas involucradas. Cualquier material relevante debe entregarse exclusivamente a las autoridades.