Predial vencido: Pongase al día en la Feria Virtual de Impuestos Bogotá esta semana

Foto: Catastro Bogotá

La Secretaría de Hacienda invita a los contribuyentes que aún no han pagado el impuesto predial a participar en la Feria Virtual de Impuestos “Hacienda te ayuda a declarar y pagar”, que se realizará del 19 al 22 de agosto, en jornada continua de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Esta nueva versión de la Feria está dirigida especialmente a quienes no realizaron el pago dentro del plazo legal y buscan ponerse al día para evitar intereses moratorios, procesos de cobro coactivo y medidas como el embargo de cuentas bancarias, salarios, vehículos o inmuebles.

Durante la Feria, los ciudadanos recibirán atención personalizada de un agente especializado, quien los guiará en el proceso de pago y resolverá inquietudes sobre sus obligaciones tributarias.

Servicios disponibles en la Feria Virtual

Solicitar la liquidación del impuesto predial de 2025 o de vigencias anteriores.

Consultar el estado de cuenta.

Liquidar otros impuestos distritales de 2025 y de años anteriores.

Expedir o actualizar el Registro de Información Tributaria (RIT).

Acceder a acuerdos de pago para evitar el reporte en el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME).

¿Cómo acceder a la Feria Virtual de Impuestos Bogotá?

Solo debes ingresar a este enlace habilitado por la Secretaría de Hacienda de Bogotá, y seguir los siguientes pasos:

Diligenciar el formulario con nombre, apellido, correo electrónico, tipo y número de documento. Conectarse desde un lugar tranquilo, con buena señal de internet. Se recomienda usar audífonos. No cerrar el navegador mientras se inicia la sesión. Si se pierde la conexión, se debe volver a ingresar con el mismo enlace. Una vez asignado el turno, ingresar a la sala virtual con nombre completo; se puede elegir si continuar en el navegador o la aplicación Microsoft Teams. Esperar a ser trasladado a una sala individual para ser atendido por un agente. Al finalizar, se invitará a diligenciar una encuesta de satisfacción sobre el servicio recibido.

Esta es una nueva oportunidad que brinda la Secretaría de Hacienda, como parte de sus esfuerzos por facilitar el pago de impuestos. Aprovecha para ponerte al día.

Consulta el video con el paso a paso para participar en la Feria Virtual: