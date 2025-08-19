SuperSalud cambia interventores en la Nueva EPS, Coosalud y SOS

–El Superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, anunció este martes el cambio de interventores para las Empresas Promotoras de Salud intervenidas, Nueva EPS, Coosalud y SOS. Según destacó el jefe del organismo de control, el propósito de estos cambios es el de avanzar significativamente en el cumplimiento de los planes diseñados para el proceso de intervención en lo que respecta a la gestión de las auditorías médicas, la estabilización de las redes de prestadores en cada nivel de atención, el fortalecimiento de la atención primaria y la negociación conjunta de medicamentos.

El superintendente detalló que en la Nueva EPS, luego de más de ocho meses, Bernardo Camacho, termina su gestión con avances en la transformación de esta EPS a una entidad mayoritariamente pública, la implementación del sistema de auditorías médicas y el pronto inicio de la auditoría forense internacional.

A Nueva EPS llega, Gloria Libia Polanía Aguillón, quien se venía desempeñando como interventora de Coosalud y quien tiene 33 años de experiencia en el servicio público del sector salud.

En el caso de Coosalud, el interventor designado es Carlos Eduardo Franco Muñoz, quien era el interventor designado para Servicio Occidental de Salud, S.O.S.

El nuevo interventor de S.O.S será Sergio Andrés Gil Celis quien cumple con los requisitos exigidos por la reglamentación establecida para la entidad objeto de la medida.

En lo que respecta a la Nueva EPS, a principios de este mes la SuperSalud emitió dos nuevas medidas preventivas, a través de medida cautelar, para proteger a sus afiliados y evitar acciones que pongan en riesgo su vida o la integridad física y el cuidado y destino de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La primera fue una nueva orden al contralor designado de hacerle seguimiento a las postulaciones para el giro de recursos a la red de prestadores y proveedores de servicios de salud de la Nueva EPS.

La segunda medida, fue el seguimiento presencial y permanente al cumplimiento del plan de trabajo que la Superintendencia de Salud ha definido para esta EPS, por parte del equipo técnico de la delegatura de aseguramiento de la Supersalud.

En el marco de estas medidas, la EPS deberá garantizar, documentar y poner a disposición la información necesaria para que el contralor designado realice diversas validaciones sobre los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud postulados y emita concepto técnico, con base en los criterios de legalidad, oportunidad y destinación de los recursos, dejando constancia documentada de su análisis y recomendaciones frente a la viabilidad del giro.

Así mismo, la medida de seguimiento especial se adoptó con el propósito de verificar, en tiempo real, el cumplimiento efectivo de las acciones contenidas en el plan de trabajo aprobado por la Superintendencia.

El Supersalud recordó y advirtió a la Nueva EPS S.A. y a los prestadores o proveedores como sujetos vigilados por esta Superintendencia, que se hará estricta vigilancia al cumplimiento del régimen y de las condiciones impuestas para el giro de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS, en aras de la prevención de prácticas no autorizadas.

El superintendente, Giovanny Rubiano García, afirmó que “las EPS intervenidas tienen un agente interventor que es también un vigilado nuestro. Así que estamos atentos y vigilantes para que todos los actores, todos, cumplan a los usuarios afiliados al sistema de salud».

Reiteró además que “los gestores y demás actores del sistema deben entender que la demora, la negación de un servicio, la entrega incompleta e inoportuna de un medicamento y las barreras de cualquier índole que se impongan a la prestación de los servicios, ponen en riesgo la integridad y derecho a la salud de los ciudadanos».

Así mismo les recordó que pertenecen al Sistema General de Seguridad Social en Salud y como actores del mismo, adquieren responsabilidades frente al ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho a la salud y su conexidad con el derecho a la vida.