Expresidente Álvaro Uribe recaba sobre su juicio y condena, ahora por el delito de fraude procesal

–«Jamás intenté engañar a la justicia», afirma el expresidente Álvaro Uribe Vélez en su cuenta en X, en un nuevo pronunciamiento sobre su juicio y la condena, ahora por fraude procesal, advirtiendo que la acusación por este delito no tiene el más mínimo sustento probatorio. Previamente, el exmandatario había «desmontado» el delito de soborno de testigos. «No fui determinador, ni de lo uno, ni de lo otro. Me condenaron con falsedades notorias», aseguró.

Uribe Vélez escribe sobre «el delito de fraude procesal» que, explica, «consiste en una acción con la cual se pretenda engañar a la justicia». Subraya que en 2012, su apoderado, el abogado Jaime Granados, denunció a Iván Cepeda «por sus abusos de defensor de derechos humanos, con esa máscara su oficio era buscar testigos para acusarme».

Agrega que dos años después, «en 2014, nuevamente se denunció a Iván Cepeda por la visita a reclusos de Itagüí a quienes les ofreció beneficios para que me acusaran». Señala que «en febrero 16 de 2018, pocos días antes de la elección parlamentaria, la Corte se inhibió de proseguir contra Cepeda y tomó la decisión de avanzar investigaciones contra mí. Me causó un enorme daño electoral en esa elección parlamentaria».

Igualmente indica que a los testigos de 2014 y al abogado Wilser Molina, «quien me trajo la información, les compulsaron copias por falsedad. Han pasado 11 años desde que se presentaron estas declaraciones y no han encontrado nada para acusarlos de falsos testigos».

Además señala que «todos los elementos probatorios recaudados, declaraciones escritas y video, se presentaron a la Corte con el pedido de que se investigara. La presentación se hizo en su texto original, sin filtros, sin digitalizar manuscritos, sin embellecer».

¿Por qué a la Corte?, se pregunta y precisa: «La Corte era la competente para investigar si esas declaraciones eran falsas o verdaderas. Era la institución a la cual debía dirigirme, porque era la Corte la entidad que me había compulsado y que había beneficiado con un inhibitorio a Iván Cepeda».

Uribe Vélez establece que «las reuniones de Cepeda con los reclusos, a quienes les preguntó por mí y les ofreció beneficios, no admiten discusión» y puntualiza:

«La declaración de Juan Carlos Sierra, El Tuso, la tomó en Estados Unidos Lisa Ruth, investigadora durante 26 años de la CIA, y además vinculada durante 13 años a una agencia de investigación privada, en los Estados Unidos de la cual hoy es gerente. Esa declaración la dio Juan Carlos Sierra, el Tuso, en presencia de su abogado, de ser mentira, Juan Carlos Sierra, el Tuso, perdería los beneficios que le han permitido estar en Estados Unidos. Esta declaración se envió a la Corte para que la investigara».

Dice que «también se enviaron a la Corte, con el mismo propósito, para que las investigara, declaraciones de los reclusos de Cómbita, a quienes Cepeda visitó en compañía de la fugada Mercedes Arroyave, les ofreció beneficios para que me acusaran».

El exmandatario cuestiona el fallo, pues advierte, «se atreve a decir, temerariamente, que yo sabía que esas declaraciones eran falsas y que al enviarlas a la Corte, pretendí engañar a la justicia. Esta afirmación no tiene el más mínimo sustento probatorio».

Finalmente el líder de Centro Democrática afirma que durante el juicio, tanto Juan Carlos Sierra, el Tuso, como los reclusos reafirmaron sus declaraciones. «No obstante, que a varios de ellos la Fiscalía los intimidaba diciéndoles que estaban compulsados. Compulsas de tantos años atrás que no han prosperado por falta de pruebas. En cambio, Iván Cepeda, Juan Guillermo Monsalve y Deyanira Gómez están compulsados».