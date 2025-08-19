Tribunal ordena la libertad inmediata de Álvaro Uribe Vélez

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó esta tarde la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, dejando sin efecto el numeral cuarto del fallo proferido el 1° de agosto de 2025, por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá: «En cuanto ordenó la privación inmediata de la libertad del ciudadano Álvaro Uribe Vélez; hasta tanto la correspondiente sala de decisión penal, de este Tribunal defina el recurso de apelación interpuesto contra esa determinación de primera instancia. En consecuencia, disponer que el juzgado accionado de manera inmediata, expida la boleta de libertad a favor del tutelante”, dice la decisión judicial.

Sin embargo, la libertad del expresidente dependerá de la segunda instancia del fallo que lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal.

El fallo del tribunal se da luego de estudiar una tutela interpuesta por Jaime Granados, abogado de Uribe, en la que alegaba que la juez Sandra Heredia “trasgredió los derechos fundamentales a la dignidad humana, debido proceso, presunción de inocencia y la libertad de Álvaro Uribe Vélez”.

“Los criterios utilizados para justificar la necesidad de la medida fueron vagos, indeterminados e imprecisos como la percepción ciudadana, el efecto ejemplarizante, la convivencia pacífica y el orden social, los cuales resultan desatinados porque la naturaleza de las conductas enrostradas, al parecer afectaron a sujetos específicos, no en abstracto al conglomerado social. Por lo mismo, es ininteligible por qué esta privación de la libertad es necesaria para la convivencia pacífica y el orden social”, se lee en el fallo firmado por el magistrado Leonel Rogeles Moreno.