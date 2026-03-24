¿Quiere conocer las iglesias del centro de Bogotá? Asista a los recorridos guiados durante marzo y abril

Foto: Visit Bogotá e IDT.

Llega Semana Santa 2026 y la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Turismo (IDT) tienen disponibles recorridos guiados para conocer las iglesias en el centro de la capital. Conoce las iglesias de San Francisco, La Veracruz, de La Tercera Orden y más. Los recorridos están habilitados entre el 15 de marzo al 15 de abril de 2026. ¡Conoce detalles y agéndate!

El recorrido ofrecido por el Instituto Distrital de Turismo (IDT) por distintos templos de la ciudad busca identificar los principales estilos arquitectónicos presentes en cada iglesia y comprender su evolución a lo largo del tiempo. A partir de esta mirada histórica y estética, se describen los elementos más representativos de cada construcción, como sus fachadas, torres, naves, cúpulas, retablos, altares, capillas y detalles de ornamentación artística, que revelan la riqueza patrimonial y el legado cultural de estos espacios religiosos.

Asimismo, el tour guiado destaca la importancia histórica y cultural de los templos dentro del desarrollo urbano y espiritual de la ciudad. En este contexto también se pone especial atención en algunas de sus piezas más significativas de devoción, como la bella imagen de La Dolorosa y la Virgen del Topo, considerada una de las representaciones marianas más antiguas de Colombia, símbolos que reflejan la profunda tradición religiosa y artística del país.

La Catedral Primada es un símbolo del patrimonio nacional y sede del Arzobispo Primado de Colombia. Foto: Ricardo Báez – IDT.

Bogotá en Semana Santa 2026

La Cuaresma comenzó el pasado miércoles 18 de febrero de 2026 y se extenderá hasta el jueves 2 de abril de 2026, un periodo clave dentro del calendario católico que antecede a la Semana Santa. En la Semana Mayor, Bogotá se transforma en un escenario de historia, espiritualidad y tradición.

Este recorrido turístico, que va del 15 de marzo al 15 de abril, invita a caminar por el corazón de la ciudad para descubrir siglos de fe y patrimonio. La experiencia inicia en el Parque Santander, punto de encuentro desde donde se dirigirán hacia el histórico tríptico eclesiástico, un conjunto único en su época en América conformado por las iglesias de San Francisco, La Veracruz y de La Tercera Orden, antiguamente conectadas por el puente conocido como la Cavalcavia, retirado en 1876.

La caminata continúa por la emblemática carrera Séptima, una de las vías más antiguas y tradicionales de la ciudad. Este histórico camino, que comenzó como el ‘Camino de la Sal’ y luego fue conocido como ‘Camino Real’, fue durante siglos el eje del comercio y la vida urbana de Bogotá. Sus pasos guardan historias, encuentros y transformaciones que dieron forma al carácter de la capital.

El recorrido conduce finalmente al corazón histórico frente a la Plaza de Bolívar, donde se alza la majestuosa Catedral Primada de Colombia. Desde allí avanza por la calle once hasta llegar a la iglesia de Nuestra Señora de La Candelaria, y luego hacia el sur hasta la histórica Iglesia de San Agustín, donde culmina la experiencia.

Más que un recorrido, es una invitación a vivir la Semana Santa en Bogotá caminando entre templos, arte y memorias que revelan el alma espiritual de la ciudad.

Los recorridos que se realizan de forma gratuita, para un grupo de máximo 23 personas por guía, están dirigidos a diferentes segmentos, contemplando a turistas locales, nacionales y extranjeros.

La iglesia de San Agustín fue declarada monumento nacional por su valor histórico y artístico. Foto: Archivo IDT.

¿Cómo hacer parte de los recorridos por las iglesias en el centro de Bogotá 2026?

Los interesados en participar del recorrido pueden inscribirse a través de los siguientes medios:

Inscripción presencial en Puntos de Información Turística (PIT)

Inscripción virtual en línea WhatsApp +57 3058129202

Inscripción telefónica en la línea 018000127400

Inscripción virtual en el email: informacionturistica@idt.gov.co

Inscripción virtual en Visit Bogotá: https://visitbogota.co/es/

Inscripción virtual en el forms: https://forms.gle/LtDyqZGEAtDFEcm78

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